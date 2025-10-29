¿Cuál es el precio de transferencia de una moto usada en octubre de 2025?

El mercado de las motos registra un gran presente. Entre enero y septiembre se registraron 474.575 ventas de motovehículos 0km, un 39,8% más si se lo compara con el mismo período de 2024, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En ese escenario de fuerte demanda, el segmento de motos usadas también muestra una dinámica sostenida, ya que muchas operaciones se concretan como alternativa económica frente al 0 km. Por ello, para quienes evalúan vender su unidad o adquirir una usada, resulta clave conocer cuánto cuesta realizar la transferencia.

Cuánto cuesta la transferencia de la moto

El monto correspondiente a la transferencia va a depender de su origen, si es de industria nacional representa un 1,5% del valor del motovehículo, mientras que si es importada se eleva al 2%. En definitiva, aplica el mismo esquema que rige para los autos de segunda mano.

Por ejemplo, una Honda CB125F Twister modelo 2018 que se fabrica en la Argentina, tasada en $1.000.000, tiene un costo de transferencia de aproximadamente $15.000. A este monto se suman otros conceptos, como el Formulario 08, indispensable para el cambio de titularidad, y el costo de certificación de firmas.

Honda CB125F

En simultáneo, es necesario sabe que además de la transferencia se necesitan otros documentos para realizar el trámite con éxito:

Documento Nacional de Identidad (DNI) del comprador y vendedor.

Formulario 08.

Título del vehículo.

Cédula del vehículo.

Verificación policial.

Estos documentos se tramitan junto con una serie de pagos, como los correspondientes a la transferencia.

El formulario 08 ahora se puede realizar de manera virtual

Para mayores precisiones, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) cuenta con un estimador de costos, tanto para la inscripción de un 0km como para la transferencia de una moto de segunda mano.

Las motos más vendidas de 2025

En un mercado en alza, estos son los 10 modelos 0km que más se lograron comercializar entre enero y septiembre del año corriente:

Honda Wave 110: 42.527

Gilera Smash: 42.522

Keller KN110-8: 34.950

Motomel B110: 35.725

Corven Energy 110: 27.002

Mondial LD 110 Max: 18.802

Zanella ZB 110: 18.357

Motomel S2 150: 13.360

Zanella ZB 110 RT: 11.683

Honda XR150L: 8377

Honda Wave 110