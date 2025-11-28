Se vendieron menos autos 0km y un SUV dio la sorpresa

En noviembre se vendieron 34.905 autos 0km en la Argentina, número que representó una caída del 33,2% respecto a octubre y del 3,6% en relación al mismo período, pero de 2024. No obstante, en lo que va del año ya se vendieron 587.666 vehículos, un 49,7% más que el acumulado de 2024, según reportó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

“Las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número. Recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año”, analizó Sebastián Beato, presidente de Acara.

“Seguimos con buena actividad en nuestros locales, una tendencia que no parece detenerse de cara a los próximos meses. Esperamos que se avance con los temas laborales e impositivos que se mencionan, que sigamos con crédito a tasas cada vez más convenientes, algo clave para dinamizar nuestro sector, y que la rueda siga girando en 2026 como lo ha hecho durante todo este año", amplió.

Si se analiza el comportamiento de los modelos más vendidos el mes último aparecen sorpresas. El primer puesto sigue dominado por la Toyota Hilux, pickup mediana de producción nacional que continúa como líder de su segmento y del mercado. El segundo puesto lo ocupa el Peugeot 208, de gran nivel en lo que va del año.

El nuevo Volkswagen Tera se metió entre lo más vendido de noviembre

Ahora bien, en tercera posición se ubicó el Volkswagen Tera, SUV que la automotriz alemana presentó meses atrás y que rápidamente logró escalar en los rankings de ventas.

Otra noticia fue la merma en ventas del Toyota Yaris, hatchback afectado por la situación en la planta de Porto Felíz, Brasil, y que había logrado consolidarse como primera opción durante varios meses.

De esta manera, así quedó configurado el ranking de los autos 0km más vendidos en la Argentina durante noviembre:

Toyota Hilux: 1831 ventas.

Peugeot 208: 1343.

Volkswagen Tera: 1327.

Fiat Cronos: 1261.

Toyota Yaris: 1256.

Ford Ranger: 1215.

Ford Territory: 1065.

Volkswagen Polo: 977

Volkswagen Amarok: 916.

Chevrolet Tracker: 907.

En cuanto al acumulado en lo que va del año, el ranking se mantiene sin novedades. Mantiene su liderazgo el Toyota Yaris y lo sigue de cerca el Fiat Cronos y la Toyota Hilux. Completan los primeros cinco puestos el Peugeot 208 y la Ford Ranger.

La Toyota Hilux se mantiene como líder del segmento pickup

A falta de un mes para que finalice el 2025, estos serían los autos 0km más vendidos en lo que va del año:

Toyota Yaris: 29.551 ventas acumuladas.

Fiat Cronos: 29.138.

Toyota Hilux: 28.959.

Peugeot 208: 28.251.

Ford Ranger: 23.969.

Volkswagen Amarok: 22.959.

Volkswagen Polo: 20.506.

Toyota Corolla Cross: 17.756.

Chevrolet Tracker: 17.026.

Volkswagen Taos: 16.203.

En el consolidado de marcas, la pelea por lo más alto está disputada por Toyota y Volkswagen con una diferencia apenas menor de 3000 patentamientos. Habiendo sido un año de recuperación y alza para prácticamente todas las automotrices, así queda el TOP 10 de marcas con más ventas en lo que va de 2025: