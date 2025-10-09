Cuál es el precio del Volkswagen Tera en octubre 2025

El mercado suele responder a lo que los consumidores demandan y en el caso de los vehículos, los SUV se volvieron los preferidos por los usuarios en los últimos años. Sus rasgos característicos se fueron adaptando a cada segmento y ahora se puede ver que hay marcas que cuentan con este tipo de carrocerías en casi todos los niveles de su oferta.

Un ejemplo de esta corriente de diseño y estructura que buscan los clientes se da en Volkswagen. De los 10 modelos que comercializa en la Argentina, la mitad son SUV (Tera, Nivus, T-Cross, Taos y Tiguan), dos pickups (Amarok y Saveiro), dos sedanes (Virtus y el también deportivo Vento) y el más convencional Polo. En este escenario, el Tera llega para transformarse en el más económico de la marca en el país.

El crossover que promete ocupar el lugar del exitoso Gol Trend tuvo un buen arranque en ventas, con 1210 patentamientos desde su presentación el 12 de agosto. En septiembre, el primer mes completo que tuvo, vendió 1025 unidades, un 1,9% de todo el mercado de autos, lo que le valió ocupar el puesto 18 entre los más vendidos. Para poder mantener su rendimiento, desde Volkswagen ya definieron los precios del Tera para octubre:

Tera Trend MSI MT: $32.323.650

$32.323.650 Tera Comfort 170TSI AT: $36.553.050

$36.553.050 Tera High 170TSI AT: $40.114.650

$40.114.650 Tera Outfit 170TSI AT: $41.116.350

Desde su lanzamiento, tuvo una actualización en torno al 3,2% en agosto y del 5,1% en septiembre, en línea con el comportamiento de los precios del sector automotor en estos últimos dos meses, que aumentaron por arriba de la inflación tras un primer semestre en el que lo hicieron por debajo.

Cómo es el Volkswagen Tera

El modelo se fabrica en la planta de Taubaté, en el estado de San Pablo, Brasil y se comercializa en cuatro versiones: Trend MSi MT, Comfort 170 TSi AT, Highline 170 TSi AT y Outfit 170 TSi AT. El modelo mide 4,151 m de largo (7 cm más que el Polo y 12 cm menos que el Nivus), 1,777 m de ancho (aproximadamente 2 cm menos que los otros dos) y 1,504 m de alto (1 cm más). A pesar de las mencionadas diferencias, la distancia entre ejes es igual, con unos 2,566 m. El baúl, en tanto, posee una capacidad de 350 L.

Equipa el conocido motor turbonaftero 170 TSi de 3 cilindros, 12 válvulas y 1.0 L de cilindrada, que entrega 101 CV a 5600 rpm y 170 Nm de torque, desde los 1750 hasta las 4250 rpm, combinado con una transmisión automática tipo Tiptronic de 6 cambios y tracción delantera.

Su equipamiento consiste en una pantalla multimedia y tablero digital de 10” cada uno, llave de presencia y encendido por botón, climatizador, indicador de presión de neumáticos, cargador inalámbrico de celulares refrigerado, tomas USB tipo C, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, luz ambiente y tapizado en cuero sintético como los más destacados.

En seguridad incluye de serie seis airbags, anclajes Isofix, asistente de arranque y descenso en pendientes, frenos a disco en las 4 ruedas con ABS, ASR, EDL, EDTC, control electrónico de estabilidad, etcétera. Y en la versión Outfit suma algunas ADAS como control de velocidad crucero adaptativo, ayuda de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero, aviso de fatiga del conductor y freno autónomo de emergencia con detector de peatones, entre otras.