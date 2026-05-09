¿Cuál es la diferencia entre el precio de transferencia de una moto usada nacional y una importada?

Durante abril se patentaron 80.737 motovehículos en la Argentina, lo que implicó una leve baja del 1% frente a marzo, pero un fuerte crecimiento del 51,5% en la comparación interanual.

En el acumulado del primer cuatrimestre, el mercado alcanzó las 301.962 unidades, un 47,5% por encima del mismo período de 2025, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El dinamismo del mercado de 0km tiene un efecto directo, ya que cuenta con una estrecha vinculación con el segmento de usados. En ese contexto, conocer cuánto cuesta transferir una moto se vuelve una información clave para quienes compran o venden una unidad.

El precio de transferencia de una moto nacional es menor al de una importada

A diferencia de otros trámites, no existe un monto único. El costo de la transferencia se calcula como un porcentaje sobre el valor de mercado del vehículo. Este es del 1,5% para las motos de producción nacional y del 2% para las importadas. El esquema busca, entre otros factores, favorecer a los modelos ensamblados o fabricados localmente.

Un ejemplo sirve para dimensionarlo. Si se toma una moto nacional valuada en $1.000.000, el costo estimado de transferencia será de $15.000. En el caso de una importada con el mismo valor, el monto asciende a $20.000.

A ese cálculo base se le deben sumar otros costos obligatorios. Entre ellos, el Formulario 08 —documento indispensable para oficializar el cambio de titularidad—, los aranceles registrales, sellos e impuestos, además de la certificación de firmas.

El Registro Automotor ya no exige de manera obligatoria el libre deuda de infracciones para concretar la transferencia

El Formulario 08 puede completarse de manera digital o presencial, pero debe presentarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la compraventa para evitar recargos.

Para quienes buscan una estimación más precisa, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) ofrece en su sitio web un calculador actualizado que permite simular tanto el costo de inscripción de unidades 0km como la transferencia de usadas.

Un cambio relevante a tener en cuenta es que el Registro Automotor ya no exige de manera obligatoria el libre deuda de infracciones para concretar la transferencia. Se trata ahora de un requisito opcional, ya que la operación puede realizarse sin presentarlo, salvo que alguna de las partes lo solicite.

En la práctica, este punto suele influir en la negociación. Si existen multas pendientes, es habitual que el comprador exija su cancelación o que esos montos se descuenten del precio final de la moto.