Cuál es la marca de autos que dura para toda la vida y es “de fierro”, según los mecánicos

El auto forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Ya sea para ir al trabajo, hacer las compras o viajar entre ciudades, para muchos es un medio de transporte casi imprescindible. En ese sentido, con tantas opciones disponibles no siempre es fácil elegir cuál comprar.

Existen algunos modernos, eléctricos y también aquellos modelos más antiguos que, a pesar de los años, siguen funcionando sin problema. Entonces, si uno piensa en un primer auto o en renovarlo, es probable que busque alguno con buena recomendación de alguien con experiencia en la materia.

Por ello, los mecánicos pueden ser de gran ayuda. Es por eso que un creador de contenido español llamado ‘Juliwheels’ decidió salir a preguntar directamente a varios profesionales automotrices: ¿qué auto dura toda la vida?

Tras juntar varios testimonios en un video publicado en TikTok, la mayoría coincidió en una misma marca, Toyota. “Es una marca superfiable, eso no se estropea ni queriendo”, señaló uno de los mecánicos, que también destacó la durabilidad de los vehículos del grupo Volkswagen.

Otro mecánico mencionó que “es un coche que está pensado para durar. Toyota, Honda. Un Honda Civic de los antiguos, ahí tienes coche para aburrirte. Es muy duro, es durísimo”.

Un tercero volvió a nombrar a Toyota y Volkswagen: “Es lo mejor que hay, cuidándolo también”. Mientras que otro agregó a Skoda, Volkswagen y Audi a su lista de marcas recomendadas, asegurando que “son fiables y durables”.

Un detalle importante es que todos los mecánicos hicieron referencia a modelos antiguos y no tanto a los nuevos. Esto sugiere que una mecánica más simple y sin tanta electrónica puede influir en la durabilidad del coche. Al parecer, menos componentes electrónicos significa menos posibilidades de fallos y reparaciones complicadas.

Cómo alargar la vida útil del auto

Ahora bien, más allá de la marca de auto que uno tenga, hay una serie de recomendaciones que trascienden a todos y que pueden alargar la vida útil del vehículo. A continuación algunos consejos mecánicos: