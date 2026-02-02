Cuáles fueron los autos más elegidos por los argentinos en un año que podría ser récord

En un nuevo comienzo para el mercado automotor, se patentaron en enero de 2026 unos 66.080 vehículos 0km en la Argentina, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

La cifra representa una baja interanual del 4,9%, considerando que en enero de 2025 se habían registrado 69.520 unidades. Sin embargo, si la comparación se realiza contra diciembre pasado, el mercado mostró una suba del 174,4%, debido a que en el último mes de 2025 se habían patentado 24.079 vehículos, un período históricamente afectado por el cierre del año y la estacionalidad.

La mirada del sector del rendimiento en ventas

“Con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior y eso es una buena noticia ya que se trata de los mejores eneros de los últimos ocho años”, analizó el presidente de Acara, Sebastián Beato.

Los patentamientos de enero representan una baja interanual del 4,9% Imagen de Freepik

El directivo proyectó además un 2026 con crecimiento moderado: “Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades”.

Según explicó, será determinante “el rol que siga jugando la financiación, con tasas que tienden a seguir bajando, como también la continuidad de una economía estabilizada y un Estado que haga su aporte para estimular la actividad, acompañando este buen momento con medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva”.

Beato explicó que será determinante el rol que siga jugando la financiación Shutterstock

Las marcas que comenzaron liderando el año

Durante el primer mes del año, Volkswagen se posicionó como la automotriz con mayor cantidad de patentamientos, al registrar 9785 ventas, lo que representó el 15,6% del mercado.

Volkswagen se impuso como la marca más vendida, con su nuevo modelo Tera como el de mayor patentamientos

El segundo lugar fue para Fiat, con 8451 vehículos (13,5%), mientras que Toyota completó el podio mensual con 7509 unidades, equivalentes al 12% del total. El ranking de las diez marcas más vendidas en enero quedó conformado de la siguiente manera:

Volkswagen: 9785 (15,6% de market share)

9785 (15,6% de market share) Fiat: 8451 (13,5%)

8451 (13,5%) Toyota: 7509 (12%)

7509 (12%) Ford: 6775 (10,8%)

6775 (10,8%) Peugeot: 5282 (8,4%)

5282 (8,4%) Chevrolet: 5104 (8,1%)

5104 (8,1%) Renault: 4618 (7,4%)

4618 (7,4%) Citroën: 2733 (4,4%)

2733 (4,4%) Jeep: 1662 (2,6%)

1662 (2,6%) Nissan: 1597 (2,5%)

Los modelos más vendidos del mes

En cuanto a modelos, la Toyota Hilux volvió a liderar el mercado, con 3403 unidades patentadas, lo que le permitió alcanzar una participación del 5,4%.

La Toyota Hilux se mantiene como el modelo más vendido en la Argentina

En el segundo lugar se ubicó el Fiat Cronos, con 3215 unidades (5,1%), mientras que el Peugeot 208 completó el podio con 2887 patentamientos (4,6%). El ranking de los diez vehículos más vendidos de enero fue el siguiente: