Llegó un nuevo SUV chino a la Argentina que promete más de 1000km de autonomía

Las marcas chinas continúan expandiendo su portfolio en la Argentina. En esta ocasión, BYD, la automotriz líder en electrificación a nivel mundial, presentó su nuevo SUV híbrido enchufable (PHEV) llamado Atto 2 DM-i. El modelo se suma a la oferta actual compuesta por el Dolphin Mini, Yuan Pro y Song Pro.

Arriba al competitivo segmento B2, que nuclea parte importante de las ventas del país, en una única versión GS, la tope de gama. El modelo híbrido enchufable combina un motor eléctrico de alta potencia (122 kW) junto a un naftero que asiste (72 kW), con un torque de 300 Nm y 145 Nm, respectivamente. La potencia combinada, entonces, llegaría a 156kW y 300Nm.

Emplea la tecnología DM-i (Dual Mode Intelligent) Super Hybrid, que promete una autonomía total combinada de hasta 1100 km, con alrededor de 110 km en modo exclusivamente eléctrico bajo ciclo NEDC.

El sistema permite alternar entre funcionamiento 100% eléctrico (EV) y modo híbrido (HEV), donde el motor térmico actúa principalmente como generador y puede trabajar en paralelo cuando se requiere mayor potencia.

“La tecnología Dual Mode es un trampolín ideal para los clientes que buscan dar el paso hacia la movilidad eléctrica sin preocuparse por la autonomía”, comentó Bernardo Fernández Paz, director comercial de BYD Argentina.

La capacidad de la batería es de 18 kW. Se puede reservar una parte eléctrica, es decir que no necesariamente el naftero ingresa en funcionamiento solo cuando se agotó la autonomía eléctrica. De hecho, no es recomendable agotar la capacidad eléctrica: cuando queda un 25% de batería, el sistema corta su uso, lo guarda como reserva y pasa al naftero.

El modelo es muy similar al Yuan Pro, tomando como base el SUV 100% eléctrico y modificando principalmente su sistema de propulsión. Su carrocería es de 4330 mm de largo, 2060 mm de ancho con espejos —unos 1580 mm sin ellos— y una distancia entre ejes de 2620 mm. La batería Blade permite un piso completamente plano en el habitáculo, lo que mejora la habitabilidad en las plazas traseras.

Entre las pequeñas diferencias con el modelo eléctrico se incluye el paso de la palanca del selector de marchas de la consola central a la columna de la dirección, la incorporación de un soporte para gafas para el conductor, un apoyacabezas adicional para el tercer pasajero en los asientos traseros, salidas de aire para la segunda fila y un nuevo diseño de los asientos delanteros con reposacabezas ajustables.

El interior ofrece tapizados en símil cuero, iluminación ambiental y techo solar panorámico. El baúl declara una capacidad de 425 litros, ampliables hasta 1335 litros con los asientos traseros rebatidos. En el exterior equipa llantas de aleación de 17″, faros LED con luces diurnas y una firma lumínica trasera de ancho completo.

El sistema de entretenimiento cuenta con el último software de la marca y es el primer modelo de BYD en el país con Asistente de Google integrado. Incorpora control por voz a través del comando “Hi BYD”, cargador inalámbrico de 50 W, acceso sin llave mediante tecnología NFC (con tarjeta o smartphone) y aplicación móvil para climatización remota.

En materia de seguridad, dispone de seis airbags, cámaras panorámicas de 360° y un paquete de asistencias a la conducción (ADAS) con más de 20 funciones. También incluye anclajes ISOFIX e i-Size en las plazas traseras exteriores y en el asiento del acompañante delantero.

El precio oficial es de US$31.990 (o su equivalente en pesos al tipo de cambio vigente). Las primeras 200 unidades cuentan con un descuento promocional de US$1000 e incluyen cargador de pared de 7 kW, cargador portátil y cable VTOL. Según informó la marca en su lanzamiento, durante la etapa inicial se reservaron 500 unidades.

Sobre el desembarco de la compañía en el país y sus planes a mediano plazo, el nuevo Country Manager de BYD, Christian Kimelman, comentó: “Esto no es un veranito o una ventana de oportunidad porque está el cupo, sino que acá hay una decisión estratégica en varios países de la región donde estamos con una operación bastante madura y avanzada y nuestra idea es replicar lo mismo en la Argentina”.

Siguiendo esa línea de ambición, Fernández Paz agregó: “Vamos a abastecernos también con la nueva fábrica de Brasil, que empezó a producir unidades del Dolphin Mini y Song Pro, dos productos que comercializamos hoy en la Argentina y que para que podamos tener abastecimiento tienen que tener un mayor componente de localización. Esperamos que esto ocurra a fines de este año o principios del próximo”.

Uno de las grandes dudas para los consumidores al momento de apostar por estas tecnologías son los tiempos y lugares de carga. Al respecto, el director comercial de la compañía avisó: “No es necesario tener un cargador rápido ni en tu cochera de tu casa ni en la de tu departamento. Nuestros vehículos con esos cargadores de viaje se pueden utilizar en cualquier enchufe. La potencia de carga rondará entre 2,5 kW o 3,5 kW, dependiendo de la conexión que tengas. Un vehículo híbrido a 3 kW de potencia con una batería de 18kW va a tardar seis horas”.

De la misma forma, sobre la falta de regulación estatal en el área, detalló: “Estamos trabajando con los distintos entes de la ciudad para poder tener alguna reglamentación que te permita conectar el medidor de tu departamento al de tu cochera”.

Además, según comentaron, la adopción de este tipo de vehículos en la Argentina es buena y se espera un crecimiento del segmento electrificado con el correr del tiempo.