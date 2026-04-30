¿Cuáles son las señales de tránsito que pueden aparecer en el asfalto?

Las señales de tránsito son las encargadas de ordenar la circulación en la vía pública y cumplen un rol fundamental para la seguridad vial. Por eso, resulta sumamente necesario conocerlas, tanto para aprobar el examen teórico de la licencia de conducir como para aplicarlas correctamente al momento de manejar.

Estas señales no sólo se clasifican por su función, sino también por su forma de presentación. En términos generales, se dividen en tres grandes grupos: las reglamentarias, que indican prohibiciones, restricciones, prioridades o el fin de una prescripción; las preventivas, que advierten sobre características de la vía, posibles riesgos, zonas de máximo peligro o la presencia de dispositivos de control del tránsito y las informativas, que brindan datos útiles para la circulación, como servicios, destinos o distancias.

Además de esta clasificación, también existen distintos formatos. Si bien la mayoría de las señales se presentan en carteles verticales ubicados a los costados del camino o sobre la calzada, hay otro tipo de señalización igual de importante que muchas veces pasa desapercibida y es la que está pintada directamente sobre el asfalto.

Señal horizontal de bifurcación obligatoria addkm - Shutterstock

Este tipo de señalización horizontal cumple funciones clave, ya que complementa y refuerza las indicaciones de los carteles.

Una señal frecuente en el asfalto son las flechas direccionales, que indican hacia dónde se puede circular desde un carril determinado: seguir recto, girar a la izquierda, a la derecha o combinar opciones.

Estas marcas son fundamentales en avenidas con varios carriles o en zonas de alto flujo vehicular. Asimismo, pueden encontrarse otras señales pintadas sobre la calzada como “PARE” o límites de velocidad, que refuerzan la información para el conductor.

Para los carriles exclusivos de colectivos también suele señalizarse en el pavimento Ricardo Pristupluk / LA NACION - Archivo

También es habitual ver en el pavimento la señalización de carril exclusivo para colectivos, como en el Metrobús porteño, por ejemplo. O también puede aparecer la señal de carril exclusivo para emergencias, que indica que ese espacio debe quedar libre para la circulación de vehículos de asistencia.

En zonas escolares o de alto tránsito peatonal, también es habitual ver advertencias específicas que buscan reducir la velocidad y aumentar la atención. A su vez, existen demarcaciones especiales como los carriles exclusivos (para transporte público o bicicletas) y las zonas de estacionamiento permitido o prohibido, delimitadas por líneas de distintos colores según la normativa vigente.

En zonas escolares, además de carteles, suele haber señalización en el pavimento M. Volk - Shutterstock

Otra señal que suele encontarse sobre la calzada es la de prioridad, representada por un rombo blanco, que indica que se debe ceder el paso, ya sea al incorporarse a una rotonda o al ingresar a un carril de una autopista, por ejemplo.