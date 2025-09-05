Cuáles son los 10 autos 0km más baratos de la argentina en septiembre 2025

El mercado automotor volvió a experimentar cierta inquietud con los precios en los últimos meses, tras un primer semestre en el que acompañaron la inflación y no tuvieron subas exponenciales.

Los cambios con la cotización del dólar durante julio generaron que en agosto las terminales realizaran ajustes de un 5% en promedio (la más alta del año), con algunas marcas aumentando por arriba de ese monto. En septiembre, la decisión siguió un tenor similar y los precios volvieron a subir en el orden del 5%.

A pesar de que aumentó un 6% el Toyota Yaris logró mantenerse en el listado Pedro Danthas

En este panorama, lo notorio es el que los mayores aumentos los tuvieron los modelos más económicos. La mayoría de las automotrices aumentaron sus autos que ofician de entrada a la marca, logrando un salto en la lista de los 10 más económicos del mes:

Renault Kwid: $22.160.000

Fiat Mobi: $24.096.000

Hyundai HB20: $25.400.000

JAC S2: US$19.900 (o $27.362.500, al día de cierre de esta nota)

Chevrolet Onix: $27.477.900

Citroën C3: $27.840.000

Fiat Argo: $27.898.000

Fiat Cronos: $27.959.000

Toyota Yaris: $28.324.000

Peugeot 208: 28.540.000

El Chevroelt Onix mantuvo su precio de lanzamiento en agosto pero aumentó un 7,5% en su versión de entrada de gama para este mes

En las puertas del ranking se quedó el Citroën Basalt, que cotiza este mes a $28.640.000, el Renault Kwid E-Tech que figura a $28.860.000 (el Logan de la misma marca está a $28.960.000) o el Chevrolet Spin, que está a $31.263.900. Cabe aclarar que para elaborar el listado solo se tomaron las versiones de entrada de gama de cada modelo y los números informados por sus marcas en sus precios de lista oficiales.

La suba de precios se sintió en las ventas, aunque no de manera tan brusca. En agosto los patentamientos de vehículos ascendieron a 54.664 unidades, lo que representó una caída del 12% respecto del mes pasado, pero un 32,1% al alza en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).