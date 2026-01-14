Cuáles son los 10 autos chinos más baratos que se venden en la Argentina

El mercado automotor argentino comenzó a experimentar el año pasado la irrupción de las marcas chinas, redefiniendo el panorama local. La mayor apertura para importar, junto a la exención arancelaria para vehículos electrificados dispuesta por el Gobierno, facilitó la llegada de nuevas automotrices con este origen. Esta confluencia disparó el crecimiento de los importados junto a un año de ventas récord que no se veía desde 2018.

En 2025, los autos chinos en la Argentina pasaron de representar apenas el 0,9% del total de ventas de livianos en enero a un 5,6% en los últimos meses del año. Este salto representa un 522% de aumento en un período corto, evidenciando el dinamismo de la nueva oferta.

La disponibilidad y opciones crecieron, aunque todavía el marketshare está muy atomizado. Baic lidera el “segmento chino” con un 2,2% del mercado y Haval lo sigue con poco más del 1%; el resto no supera el 1% de participación.

Marcas como BYD, MG, GAC, Kaiyi, Geely, Changan y Forthing llegaron en 2025, sumándose a Great Wall, Jetour, Maxus y Chery, diversificando la propuesta desde autos chicos y SUV compactos hasta pickups. Sus precios son competitivos frente a modelos equivalentes de marcas tradicionales, pero no se traducen en el impacto disruptivo del bajo costo esperado.

Un SUV compacto o mediano chino suele ubicarse entre los US$23.000 y US$35.000. Las versiones más equipadas, híbridas o con tracción integral, superan rápidamente los US$40.000. En pickups y SUV grandes, los precios compiten directamente con productos consolidados, superando holgadamente los US$50.000 y acercándose a los US$80.000.

A continuación, la lista de los diez autos chinos más baratos disponibles en Argentina, con sus precios en enero de 2026:

JMEV Easy 3: US$18.900

JAC S2 MT Intelligent FL: US$19.900

JAC JS2 Luxury LV: US$21.900

Forthing T5 MT: US$21.950

BYD Dolphin Mini GL: US$22.990

Chery Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$23.000

MG3 HEV Confort: US$23.500

BYD Dolphin Mini GS: US$23.990

Chery Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$25.500

BAIC X35 Fashion: US$25.500

El esquema de importación es fundamental para este posicionamiento. Grupos empresarios locales detectaron una oportunidad en los costos de origen y el cupo anual de 50.000 vehículos electrificados, que permite el ingreso sin el arancel extrazona del 35%.

Este beneficio es crucial para sostener precios competitivos y el margen de ganancia, aunque su limitación impide una estrategia de volumen masivo. Los costos logísticos, impuestos internos e IVA también influyen, resultando en que el precio final no siempre refleje linealmente la exención. La propuesta de valor se asocia al balance entre precio, tecnología y equipamiento, con foco en híbridos y eléctricos, que a pesar de ser más accesibles, todavía se consideran productos de nicho.