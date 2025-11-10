Cuáles son los 10 SUV más baratos en noviembre de 2025

El segmento de los SUV, al igual que el de pickups, se consolidó como uno de los que más creció en los últimos años y, al mismo tiempo, como el que proyecta mayores perspectivas hacia el futuro.

Entre las razones por las cuales el segmento crece en ventas radica, en primer lugar, en los planes de financiación a tasas competitivas que reaparecieron este 2025 y, por otro lado, en la ampliación de la oferta local.

Vehículos como el Citroën Basalt, Renault Arkana, Ford Everest y Volkswagen Tera aparecieron en la oferta local para ampliar las opciones y llegar a nuevos clientes.

En este contexto positivo para la industria automotriz en la Argentina, las automotrices ya publicaron sus listas de precios actualizadas correspondientes a noviembre y dejaron configurada la lista de los SUV más baratos de la siguiente manera:

JAC S2: US$19.900

US$19.900 Citroën Basalt: $31.170.000

$31.170.000 Volkswagen Tera: $33.978.900

$33.978.900 Nissan Kicks Play: $34.773.300

$34.773.300 Fiat Pulse: $35.716.000

$35.716.000 Citroën Aircross: $35.830.000

$35.830.000 Renault Kardian: $36.480.000

$36.480.000 Chevrolet Tracker: $37.823.900

$37.823.900 Volkswagen Nivus: $41.046.400

$41.046.400 Renault Duster: $41.540.000

Los valores corresponden a las versiones de entrada de gama de cada uno de los modelos y son montos compartidos oficialmente por las automotrices.

El JAC S2 continúa siendo el SUV más barato

En cuanto al ranking, el JAC S2 permaneció en US$19.900 y por la cotización del tipo de cambio del dólar se ubicó como la opción más económica; trasladado a pesos serían unos $28,8 millones al momento de publicación de este artículo.

En el segundo lugar se ubicó el Citroën Basalt, un SUV que supo estar en la cima de este ranking pero que ahora cuenta con un precio de lista $31,1 millones. Para cerrar el podio, también se mantuvo el Volkswagen Tera que está alistado por $33,9 millones en noviembre.

El Citroën Basalt supo ser el SUV más económico del mercado local Pedro Bicudo

Los SUV más vendidos en el país

Este segmento tuvo una sorpresa en septiembre, cuando el Ford Territory (que ahora cuenta con una versión híbrida) se convirtió en el SUV más vendido y llegó a ocupar el quinto puesto entre todos los modelos del mercado, sin distinguir segmentos.

Ese buen desempeño se mantuvo en octubre, ya que el Territory volvió a liderar las ventas mensuales dentro de los SUV, aunque cayó un escalón en el ranking general y se ubicó sexto entre los más vendidos.

Por otra parte, en septiembre el Chevrolet Tracker había escalado posiciones y superado al Volkswagen Taos en el acumulado anual, quedando como el principal escolta del Toyota Corolla Cross, líder del segmento también en octubre:

Toyota Corolla Cross: 17.203 (ventas anuales)

17.203 (ventas anuales) Chevrolet Tracker: 16.115

16.115 Volkswagen Taos: 15.570

15.570 Peugeot 2008: 14.071

14.071 Ford Territory: 12.166