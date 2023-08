escuchar

La mayoría de ellos no se produce en el país, por lo que ya ingresan con un 7,5% de recargo luego de la nueva disposición del Ministerio de Economía. A eso hay que sumarle el impuesto al lujo en el caso de los que no son pick ups, más el resto de los tributos y la inflación mensual. Esa combinación llevó este mes a varios modelos que venden las marcas generalistas (no las premium, con precios en dólares) por encima de los $25 millones y con un caso que trepa por encima de los $60 millones.

Los vehículos que se listan en esta categoría tienen prestaciones deportivas o son considerados de lujo. Son aquellos que pueden conseguirse en pesos (a diferencia de los de importación directa, que suelen pagarse en dólares a un importador) a través de las concesionarias de las marcas oficiales. Vale aclarar, por otro lado, que son precios sugeridos y pueden variar en los concesionarios.

Ford

La marca que más modelos tiene bajo esta condición. Las primeras tres que más destacan, son pick ups. La F-150 Raptor, la alternativa híbrida de esa línea F-150 y la Ranger Raptor. Los valores de estos tres vehículos están actualizados en agosto a $62.899.000, $54.509.000 y $44.400.000, respectivamente.

Ford Raptor F-150

Por otro lado, aparece el Kuga Híbrido, SUV mediano de la marca, que se lista a $25.155.000. Y entrando en el apartado de lujo que ofrece el óvalo azul, los míticos Mustang en sus variantes GT y Mach 1 listados a $55.652.000 y $61.510.000 respectivamente.

Toyota

La marca nipona no se queda atrás y también cuenta con vehículos en su catálogo que se venden a más de $25 millones, pero hechos en la Argentina. La Hilux GR-Sport, versión deportiva de la pick up diseñada junto al equipo de Gazoo Racing, está publicada a $25.545.000.

Toyota Hilux GR Sport

También aparecen tres versiones del SUV SW4: el Diamond, SRX y GR-Sport. Los tres por arriba del monto antes mencionado y publicados a $27.124.000, $26.702.000 y $28.556.000, respectivamente. Se hacen en Zárate, en la misma línea de montaje que la pick up Hilux.

Peugeot

En lo que refiere a la automotriz francesa, que opera bajo el ala del Grupo Stellantis, llamó la atención este mes por tener varios modelos topeados para evitar caer en el impuesto al lujo. Fuera de eso, el SUV 3008 híbrido no pudo escapar al aumento y la versión tope de gama se fue a $29.275.790.

Peugeot 3008 Hybrid

Nissan

El fabricante japonés es el último en incluir modelos por arriba de los $25 millones en su listado local. Son dos: el X-Trail E-Power, lanzado hace apenas unas semanas en el mercado local, y el Leaf eléctrico. ¿Sus precios? $29.990.000 y $26.925.000 respectivamente.

El Nissan X-Trail se ofrece en dos versiones: Exclusive, con motor naftero, e e-Power, con tecnología electrificada; es la última la que llega al valor mencionado

Volkswagen

La automotriz alemana aporta a esta lista su tope de gama de la pick up Amarok, la Black Style automática 4x4 con motor 3.0 V6 de 258 CV. Su precio: $25.662.450.

Volkswagen Amarok Black Style V6