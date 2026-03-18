Plan de ahorro: cuándo conviene entrar y cuáles son sus ventajas y desventajas, según un especialista

El Plan de Ahorro es un sistema de autofinanciación, en el cual un grupo de personas realiza aportes mensuales para adquirir vehículos que son entregados periódicamente a los miembros del mismo.

Este sistema es gestionado por una sociedad administradora, generalmente vinculada a una marca automotriz específica, que organiza grupos compuestos por el doble de personas que la cantidad de cuotas del plan (por ejemplo, 168 personas para un plan de 84 cuotas).

El objetivo es que, con el fondo común formado por las cuotas, se puedan adjudicar al menos dos unidades por mes, una mediante sorteo y otra por licitación, donde los ahorristas ofrecen adelantar un número determinado de cuotas para tener al vehículo disponible anticipadamente.

El objetivo es que con el fondo común formado por las cuotas se puedan adjudicar al menos dos unidades por mes

Es una modalidad difundida en la Argentina ya que permite pagar cuotas competitivas y flexibles respecto a las de otros financiamientos, no tiene impacto en el scoring crediticio y cuenta con bajos requisitos de ingreso. Además, se volvió muy popular en tiempos donde la financiación era a tasas elevadas o de acceso reducido. En esa línea, fue Pablo Piñeiro, especialista en Plan de Ahorro quien, en diálogo con LA NACION, analizó esta forma de adquirir vehículos y sus puntos positivos y negativos.

— ¿Qué tipos de planes existen hoy en la Argentina?

— El más común es el de 84 cuotas, con grupos de 168 personas. También hay planes de 120 cuotas, con grupos de 240 personas. Cuanto más grande es el grupo, más baja es la cuota, pero también disminuyen las chances de adjudicar, porque esas mismas unidades se reparten entre más participantes.

— ¿Qué es la adjudicación asegurada?

— Es una modalidad que ofrecen algunas marcas. Además del sorteo y la licitación, la terminal inyecta fondos en determinados momentos del plan. Entonces, el cliente sabe de antemano que, por ejemplo, en la cuota seis y con el 30% del valor del auto, va a poder adjudicar el vehículo, independientemente de lo que ocurra con el resto del grupo.

La terminal automotriz también puede inyectar fondos en determinados momentos del plan OATZ To Go FACTORY - Shutterstock

— ¿Qué pasa si hay personas que dejan de pagar el plan?

— En un escenario ideal, el sistema funciona durante todo el plazo adjudicando dos unidades por mes. Pero en la práctica hay gente que deja de pagar. Esas personas no acceden al vehículo y, al finalizar el plan, se les devuelve el dinero aportado.

— ¿Qué es el valor móvil y cómo impacta en la cuota?

— El valor móvil es el precio de lista del auto y es el que determina el valor de la cuota. Por eso, la cuota es variable: si el auto aumenta de precio, la cuota también. El plan no tiene interés, pero tampoco tiene una cuota fija.

El valor de lista es el que determina el valor de la cuota ViDI Studio - Shutterstock

— ¿Hoy es conveniente el plan de ahorro?

— Depende del contexto. En años donde había sobreprecios en los concesionarios, el plan era conveniente porque se tomaba el valor de lista. Hoy ocurre lo contrario: hay descuentos sobre ese precio, por lo que el plan puede resultar menos competitivo en términos de valor final. De todos modos, el atractivo del plan no es el precio, sino la posibilidad de acceder a un auto con un anticipo bajo y una cuota accesible.

— ¿Cuáles son los principales riesgos del sistema?

— El principal riesgo es que la gente se suscriba sin entender cómo funciona. Para ingresar solo se necesita DNI y cierta edad, pero al momento de adjudicar el vehículo se exigen condiciones: estar bien en el sistema crediticio, demostrar ingresos formales que tripliquen la cuota y, en algunos casos, presentar un codeudor.

Para el especialista, el principal riesgo es que la gente se suscriba sin entender cómo funciona Fahroni - Shutterstock

— ¿Y cuáles son las ventajas frente a otras formas de financiamiento?

— Tiene varias. La cuota inicial suele ser más baja, no paga interés y permite adelantar cuotas o cancelar anticipadamente. Además, no afecta el historial crediticio porque no interviene un banco: el financiamiento surge del propio grupo de ahorristas.

— Muchas veces se piensa que el plan de ahorro es una estafa, ¿es así?

— No. Es un sistema regulado por la Inspección General de Justicia. El problema es que en los últimos años hubo prácticas engañosas por parte de algunos vendedores o concesionarios, que prometen condiciones que no figuran en los contratos o no explican correctamente el funcionamiento.

Sí las marcas lo que han hecho en los últimos años, en algunos contextos donde los plazos de entrega no se respetaron, fue no abonar de forma voluntaria las multas que los contratos estipulan para cuando los plazos no se respetan y muchas veces aludiendo a una fuerza mayor inexistente.

El problema es que en los últimos años hubo prácticas engañosas por parte de algunos vendedores o concesionarios, según Piñeiro Anatoliy Cherkas - Shutterstock

- ¿Cuál es el conflicto con los precios de lista?

Hay reclamos por el valor de lista de los vehículos, que en algunos casos es más alto que el precio real de mercado, lo que impacta en las cuotas. El único objetivo que tienen es el de hacer que las cuotas de los planes de ahorro sean más caras de lo que deberían ser. Hay vehículos hoy en el mercado que tienen un precio de lista de $58.000.000, pero en cualquier concesionario se consigue por $45.000.000.

Es cierto que este posiblemente tenga un gran descuento del mismo concesionario que cede parte de su margen, pero la fábrica muchas veces tiene un precio inflado. Ese es hoy uno de los principales focos de conflicto.