Una pickup bajó un 20% el precio en su versión de entrada de gama y quedó entre las más baratas

La Fiat Titano modificó el monto de lista de la versión Endurance manual con tracción 4x2; cómo quedaron el resto de los modelos de la marca italiana
- 3 minutos de lectura'
Tras la caída en las ventas experimentada en febrero, las automotrices buscan recuperar terreno de cara a marzo. Así, aparecieron fuertes líneas de financiación, precios congelados y, en algunos casos, incluso marcadas disminuciones de valores.
En ese contexto, Stellantis anunció una actualización en sus precios de lista para Fiat, Peugeot, RAM y DS. Si bien las cuatro marcas tuvieron rebajas, la automotriz italiana tuvo descuentos importantes para dos de sus nuevos modelos, la pickup Titano y el 600 híbrido.
En el caso de la camioneta, su versión de entrada de gama Endurance 4x2 manual, pasó de costar $50.230.000 en febrero a figurar a $39.900.000 en marzo, una rebaja de $10.330.000 (un 20,5% menos). El resto de la gama mantuvo los mismos montos.
Al mismo tiempo, continúa vigente la financiación para todas las versiones con tasa fija 0% a 24 meses por hasta $ 30.000.000, con la posibilidad de extender la financiación hasta 60 meses.
4X2:
- Endurance MT: $39.900.000
4X4:
- Endurance MT: $53.160.000
- Freedom MT: $58.540.000
- Freedom Plus AT: $64.280.000
- Ranch AT: $69.410.000
El otro modelo que tuvo un cambio considerable es el Fiat 600 Hybrid, que pasó de cotizar de $49.340.000 a $39.950.000, una baja de $9.390.000 —un 19%—. Sin embargo, el nuevo valor solo es aplicable para operaciones de pago contado sin financiación. El resto de los modelos de Fiat figuran de la siguiente manera:
Mobi
- Mobi Trekking 1.0: $27.210.000
Argo
- Argo Drive 1.3L MT: $29.930.000
- Argo Drive 1.3L CVT: $32.650.000
Cronos
- Cronos Like 1.3 GSE $31.120.000
- Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $37.210.000
- Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $37.430.000
- Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $38.790.000
Pulse
- Pulse Drive 1.3 MT5: $36.860.000
- Pulse Drive 1.3 CVT: $38.160.000
- Pulse Audace 1.0T CVT: $41.240.000
- Pulse Impetus 1.0T CVT: $42.670.000
- Pulse Abarth Turbo 270 AT6: $44.750.000
- Pulse Abarth Turbo 270 AT6 MY26 Stranger Things: $44.880.000
Fastback
- Fastback Turbo 270 AT: $45.540.000
- Fastback Abarth Turbo 270 AT6: $49.700.000
600 Hybrid
- 600 Hybrid 1.2 eDCT: $39.950.000
Fiorino
- Fiorino Endurance 1.3 Firefly: $29.460.000
Strada
- Strada Freedom 1.3 CS: $33.050.000
- Strada Freedom 1.3 CD: $37.710.000
- Strada Volcano 1.3 CD CVT: $42.110.000
- Strada Ranch T200 CD CVT: $45.520.000
- Strada Ultra T200 CD CVT: $45.650.000
Toro
- Toro Freedom 1.3T AT6 4x2: $47.490.000
- Toro Volcano 1.3T AT6 4x2: $53.070.000
- Toro Volcano 2.2TD AT9 4x4: $57.190.000
- 1
Un físico alemán reveló por qué los motores a combustión ya no pueden mejorar más
- 2
Una automotriz lanza la nueva versión de su pickup con precio y equipamiento confirmado
- 3
¿Es momento de comprar un auto? De los modelos que ingresan a los precios de referencia, una guía para entender el nuevo mercado
- 4
Lanzan una moto ideal para viajes largos