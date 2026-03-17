Una pickup bajó un 20% el precio en su versión de entrada de gama y quedó entre las más baratas

Tras la caída en las ventas experimentada en febrero, las automotrices buscan recuperar terreno de cara a marzo. Así, aparecieron fuertes líneas de financiación, precios congelados y, en algunos casos, incluso marcadas disminuciones de valores.

En ese contexto, Stellantis anunció una actualización en sus precios de lista para Fiat, Peugeot, RAM y DS. Si bien las cuatro marcas tuvieron rebajas, la automotriz italiana tuvo descuentos importantes para dos de sus nuevos modelos, la pickup Titano y el 600 híbrido.

En el caso de la camioneta, su versión de entrada de gama Endurance 4x2 manual, pasó de costar $50.230.000 en febrero a figurar a $39.900.000 en marzo, una rebaja de $10.330.000 (un 20,5% menos). El resto de la gama mantuvo los mismos montos.

Al mismo tiempo, continúa vigente la financiación para todas las versiones con tasa fija 0% a 24 meses por hasta $ 30.000.000, con la posibilidad de extender la financiación hasta 60 meses.

4X2:

Endurance MT: $39.900.000

La Fiat Titano Endurance MT 4x2 quedó a $39.900.000

4X4:

Endurance MT: $53.160.000

$53.160.000 Freedom MT: $58.540.000

$58.540.000 Freedom Plus AT: $64.280.000

$64.280.000 Ranch AT: $69.410.000

El resto de la gama congeló sus precios

El otro modelo que tuvo un cambio considerable es el Fiat 600 Hybrid, que pasó de cotizar de $49.340.000 a $39.950.000, una baja de $9.390.000 —un 19%—. Sin embargo, el nuevo valor solo es aplicable para operaciones de pago contado sin financiación. El resto de los modelos de Fiat figuran de la siguiente manera:

Mobi

Mobi Trekking 1.0: $27.210.000

El Mobi cotiza a $27.210.000

Argo

Argo Drive 1.3L MT: $29.930.000

Argo Drive 1.3L CVT: $32.650.000

El Fiat Argo arranca en los $29.930.000

Cronos

Cronos Like 1.3 GSE $31.120.000

Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $37.210.000

Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $37.430.000

Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $38.790.000

El Fiat Cronos arranca en los $31.120.000

Pulse

Pulse Drive 1.3 MT5: $36.860.000

Pulse Drive 1.3 CVT: $38.160.000

Pulse Audace 1.0T CVT: $41.240.000

Pulse Impetus 1.0T CVT: $42.670.000

Pulse Abarth Turbo 270 AT6: $44.750.000

Pulse Abarth Turbo 270 AT6 MY26 Stranger Things: $44.880.000

El Fiat Pulse cotiza desde los $36.860.000 Marcos Camargo

Fastback

Fastback Turbo 270 AT: $45.540.000

Fastback Abarth Turbo 270 AT6: $49.700.000

El Fiat Fastback Abarth Turbo tiene un precio de $49.700.000

600 Hybrid

600 Hybrid 1.2 eDCT: $39.950.000

El Fiat 600 Hybrid figura a $39.950.000 tras el descuento

Fiorino

Fiorino Endurance 1.3 Firefly: $29.460.000

El Fiat Fiorino está a $29.460.000

Strada

Strada Freedom 1.3 CS: $33.050.000

Strada Freedom 1.3 CD: $37.710.000

Strada Volcano 1.3 CD CVT: $42.110.000

Strada Ranch T200 CD CVT: $45.520.000

Strada Ultra T200 CD CVT: $45.650.000

La Fiat Strada Ultra figura a $45.650.000 Marcos Camargo

Toro

Toro Freedom 1.3T AT6 4x2: $47.490.000

Toro Volcano 1.3T AT6 4x2: $53.070.000

Toro Volcano 2.2TD AT9 4x4: $57.190.000