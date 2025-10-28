¿Cuándo hay que hacer una verificación policial?

La verificación policial forma parte de la lista de trámites obligatorios que se deben realizar antes de transferir un vehículo usado. Su función principal consiste en garantizar que el auto no posea impedimentos legales y que su identificación sea completamente legítima.

"Es importante saber a partir de qué año verifican los autos: la verificación policial es obligatoria para todos los vehículos, excepto aquellos fueron inscriptos antes del 1º de enero de 2001“, comentan desde Kavak (una empresa especializada en la compra-venta de usados) en su sitio web.

Este procedimiento se debe realizar de manera física (y dura unos 30 minutos), ya que los peritos especializados de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) realizan, justamente, una inspección detallada que involucra: la verificación de número de chasis, de motor y la morfología de estas numeraciones.

La verificación policial tiene una validez de cinco meses

Este control únicamente puede ser efectuado por peritos habilitados pertenecientes a fuerzas de seguridad reconocidas en la Argentina, como la Policía Federal, las distintas policías provinciales y la Gendarmería Nacional. “Este control es fundamental para prevenir la comercialización de vehículos con irregularidades“, agregan desde Kavak.

Además, es necesario contar con un turno confirmado para realizar el trámite donde, seguramente, se exigirá la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI) y cédula verde.

Grabado de dominio en cristales.

Grabado de autopartes.

Comprobante de pago del trámite.

Quién debe realizar la verificación policial

El responsable de llevar adelante y abonar la verificación policial es siempre el titular actual del vehículo que va a ser transferido. Lo más conveniente es realizar este control una vez que ya exista un comprador confirmado, debido a que su vigencia es de 150 días (cinco meses) y se busca evitar que caduque antes de concretar la operación.

En cuanto a la obligatoriedad, la exigencia varía según cada jurisdicción de la Argentina, aunque, como criterio general, se solicita para los vehículos con menos de veinte años de antigüedad. Antes de iniciar el trámite, resulta aconsejable consultar los requisitos específicos de la zona donde se efectuará la transferencia.