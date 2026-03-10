¿Cuánto cobra un mecánico por hora en Argentina en marzo 2026?

El costo de reparar un auto en la Argentina continúa marcado por una fuerte dispersión de precios. Más allá de los convenios colectivos que regulan la actividad formal, una parte relevante del trabajo mecánico se realiza en esquemas independientes o fuera del circuito registrado, lo que amplía las diferencias entre presupuestos.

En ese contexto, la llamada “hora taller” funciona más como una referencia técnica que como un sistema de facturación rígido. En la práctica, la mayoría de los talleres no cobra por reloj, sino por intervención realizada, ponderando la complejidad del trabajo, el conocimiento requerido, los insumos involucrados y la infraestructura disponible.

El valor de referencia para el primer trimestre

Para ordenar el mercado y ofrecer un parámetro común, la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (Faatra), a través de su Subcomisión de Carrocería y Pintura, estableció los valores orientativos vigentes para enero, febrero y marzo de 2026. Los montos sugeridos son los siguientes:

Mecánica, electricidad y servicios generales: $77.000 + IVA por hora taller

Hora de pintura: $77.000 + IVA

Día de chapa (equivalente a 4 horas de trabajo): $308.000 + IVA

Paño de pintura (6 horas de trabajo con insumos incluidos): $462.000 + IVA

Se trata de valores de referencia, no obligatorios. Cada establecimiento conserva autonomía para fijar sus precios finales, que pueden variar según ubicación geográfica, estructura de costos, especialización y disponibilidad de repuestos.

Aunque el concepto de “hora taller” es el más difundido, en los hechos el presupuesto suele construirse sobre la base de tareas estandarizadas. En trabajos de mecánica general, por ejemplo, el precio responde más a la complejidad de la intervención que al tiempo exacto que insume.

En chapa y pintura la lógica es aún más clara, donde se utilizan equivalencias como el “día de chapa” o el “paño de pintura”, que permiten calcular reparaciones extensas sin depender exclusivamente del conteo de horas.

De esta manera, dos trabajos que insumen tiempos similares pueden tener valores distintos si difieren en dificultad técnica, precisión requerida o materiales utilizados.

La heterogeneidad del sector explica por qué un mismo arreglo puede presentar presupuestos dispares entre talleres. La ubicación —no es lo mismo un local en la Ciudad de Buenos Aires que en el interior del país—, el nivel de equipamiento, la capacitación del personal y la formalidad del negocio inciden directamente en el valor final.