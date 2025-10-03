Cuánto cuesta el Citroën Basalt en octubre 2025

El mercado de autos continuó en septiembre con el buen nivel de ventas que demostró en lo que va del año. Se patentaron 55.827 vehículos, un 1,7% más que en agosto y un 27,8% superior a las cifras de septiembre 2024. De esta manera, en los primeros nueve meses del año se acumulan 500.089 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 60,4% respecto a la misma época del año pasado.

El mercado estuvo dominado por Toyota (vendió 8955 unidades), Volkswagen (7946) y cerró el podio Fiat (6177), la marca más vendida del Grupo Stellantis (que también cuenta con Citroën, Peugeot, Jeep, RAM y DS).

Para poder volver a ganar terreno en octubre, Citroën ya publicó los precios para el Basalt, con un aumento del 3,45% para toda su gama —las versiones de entrada incrementaron levemente por arriba de ese número— quedando de la siguiente manera:

Basalt VTI Live PK: $29.680.000

$29.680.000 Basalt VTI Feel: $31.590.000

$31.590.000 Basalt T200 Shine: $35.560.000 (con el agregado Bitono se suman $250.000)

En septiembre comercializó 785 unidades Pedro Bicudo

El modelo llega con dos tipos de mecánicas y tres niveles de equipamiento: Live PK, Feel y Shine. Las dos primeras equipan el motor VTi 1.6 L de 4 cilindros y 16 válvulas, que genera de 115 CV a 6000 rpm y 150 Nm de torque a 4000 rpm, junto a una caja manual de 5 velocidades. Por otro lado, la versión Shine cuenta con el impulsor turbonaftero T200 de 3 cilindros, 12 válvulas y 1.0 L, que produce 120 CV a 5750 rpm y 200 Nm de par a 1750 rpm, acoplado a una caja automática tipo CVT. En ambas el mencionado baúl de 490 litros se expande hasta los 1540 L al rebatir los asientos traseros.

El interior del Basalt Pedro Bicudo

El modelo de Stellantis se fabrica en Brasil, en el Polo Automotor de Porto Real en la ciudad de Río de Janeiro e ingresó al mercado argentino el año pasado. Desde entonces se presentó como una opción interesante para el transporte de pasajeros por tener uno de los mejores baúles del segmento, con unos 490 litros.

En lo que es su rendimiento, el modelo comercializó 785 unidades en septiembre, un 1,5% de todo el mercado. Además, si el foco se pone en sus ventas desde comienzo de año, el Basalt vendió 5353 unidades (con un 1,1% de market share).