El nuevo SUV que llega para conquistar el mercado y ser uno de los más vendidos

El claim con el que Volkswagen presenta el Tera no es casual: al definirlo como El nuevo ícono de la marca, está tratando de instalar la idea de que este crossover chico viene a ocupar el lugar que dejó vacante el exitosísimo Gol Trend cuando fue discontinuado. O sea, convertirse en un entrada de gama fiable, duradero, de precio accesible y con un alto valor de reventa.

Ubicado dentro de la cartera entre el Polo y el Nivus, el Tera se produce en Brasil y tiene ese desafío por delante. Hoy se comercializa en cuatro versiones: Trend MSi MT, Comfort 170 TSi AT, Highline 170 TSi AT y Outfit 170 TSi AT. Esta última fue la que pudimos evaluar.

Con eso de instalarlo como un modelo de volumen, la gente de VW buscó una plataforma conocida (la MQB) y con mucha aceptación entre el público; de hecho, es la misma en la que se basan varios coches de la terminal. Sin embargo, las dimensiones muestran ciertas diferencias ya que este Tera mide 4,151 m de largo (7 cm más que el Polo y 12 cm menos que el Nivus), 1,777 m de ancho (aproximadamente 2 cm menos que los otros dos) y 1,504 m de alto (1 cm más); la distancia entre ejes es igual: 2,566 m. El baúl, en tanto, posee una capacidad de 350 L.

Largo: 4,151 m

Ancho: 1,777 m

Alto: 1,504 m

Distancia entre ejes: 2,566 m

Despeje: 185 mm

Capacidad del baúl: 350 L

Capacidad del tanque: 52 L

Peso bruto vehicular: 1170 kg

Capacidad de carga techo: 50 kg

Neumáticos: 205/55 R17”

Hay que admitir que el diseño es interesante, con una silueta compacta y líneas dinámicas. En eso tiene que ver el trabajo realizado por José Carlos Pavone, Head of Design Américas de la automotriz alemana, que logró dotarlo de frescura, pero sin alejarse de los cánones de VW para sus sport utility. Ahí destacan las líneas que se originan en los guardabarros, la gran parrilla delantera, el ensanchamiento del pilar C, las llantas de aleación oscurecidas de 17” con cubiertas 205/55 y la caída del techo que le da un toque deportivo. Como elementos únicos de este Outfit aparecen techo, pasarruedas, zócalos y barras porta equipajes (puede llevar hasta 50 kilos) en negro.

La iluminación es toda en LED y exhiben una firma luminosa fraccionada que le da mucha la estampa al modelo; eso sí, la trompa no está cruzada por una tira lumínica sino por una barra cromada. Los faros traseros poseen un efecto llamado Click-Clack.

Una de las lindas sorpresas del modelo es que por primera vez un Volkswagen trae Easter Eggs, esos elementos ocultos que remiten a ciertas características de la marca o del modelo; en este caso, se pueden ver las siluetas de un Beetle y de un Gol.

Siguiendo con la impronta VW, el interior es sobrio, moderno y funcional. La calidad de materiales y terminaciones es correcta y ofrece una buena visibilidad al exterior. La posición de manejo es muy cómoda y está en un intermedio entre un sedán y un SUV. El espacio, en tanto, es amplio adelante pero bastante limitado atrás (dos adultos pueden viajar con lo justo).

Moderno. Es el interior del Volkswagen Tera

Algunas de los elementos destacados en el equipamiento son tablero digital de 10”, llave de presencia y encendido por botón, climatizador, indicador de presión de neumáticos, cargador inalámbrico de celulares refrigerado, tomas USB tipo C, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, luz ambiente, función Coming & Leaving Home, tapizado en cuero sintético y pantalla multimedia también de 10” que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay mediante Bluetooth o cable y cuenta con el sistema VW Play.

Hay otro punto muy importante a destacar y es el de la seguridad. En ese aspecto, la dotación incluye de serie 6 airbags, anclajes Isofix, asistente de arranque y descenso en pendientes, anclajes Isofix, frenos a disco en las 4 ruedas con ABS, ASR, EDL, EDTC, estabilizador de tráiler, control electrónico de estabilidad, etcétera. Y en el Outfit suma algunas ADAS como control de velocidad crucero adaptativo, ayuda de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero, aviso de fatiga del conductor y freno autónomo de emergencia con detector de peatones, entre otras. Todo esto llevó a que obtenga cinco estrellas (la máxima puntuación) en las pruebas de seguridad realizadas por Latin NCAP.

Mecánica, confort y marcha

En el caso de esta variante la mecánica está conformada por el conocido motor turbonaftero 170 TSi de 3 cilindros, 12 válvulas y 1.0 L de cilindrada, que entrega 101 CV a 5600 rpm y 17,3 kgm de 1750 a 4250 rpm, combinado con una transmisión automática tipo Tiptronic de 6 cambios y la tracción es delantera.

Este impulsor, además de ser bien progresivo, tiene como particularidad que la entrega del torque máximo se da desde muy abajo en el cuentavueltas y que, además, lo hace en un rango bastante amplio, por lo que las respuestas al acelerar con firmeza son casi inmediatas. En eso colabora la caja que está bien relacionada y que realiza el pase de marchas de forma rápida y sin tironeos.

Motor: turbonaftero

Cilindrada: 999 cc

Cilindros: 3 en línea

Válvulas: 12

Potencia: 101 CV a 5500 rpm

Par: 17,4 kgm de 1750 a 4250 rpm

Caja: automática de 6 marchas

Tracción: delantera

Dirección: asistida eléctricamente

Pensado más para para un uso familiar, destaca en el tránsito urbano donde se siente ágil y liviano sin necesidad de pisarlo, mientras que en la ruta trabaja un poco forzado y es entonces que le vendría bien un poco más de potencia. Esto queda claro al analizar los números: acelera de 0 a 100 km/h en 12,4 s, la elasticidad de 80 a 120 km/h es de 9,5 segundos y la velocidad máxima es de 180 km/h. En cuanto a los consumos, registramos promedios de 8,5 L/100 km

Se lo siente muy estable cuando se lo lleva en velocidad en rectas y en curvas rápidas no muestra desplazamientos de la carrocería. Ayuda en esto, sin duda, el esquema de suspensiones más bien duras (muy al estilo VW) y la dirección asistida precisa y directa.

Silencioso y cómodo, el confort de marcha está garantizado y también es algo para destacar.