Con sorpresas en el ranking, las ventas de autos suben en septiembre de 2025

Las ventas de vehículos 0km ascendieron a 55.827 unidades en septiembre, lo que representó un aumento de 1,7% respecto del mes anterior y de 27,8% en comparación con el mismo mes de 2024, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

De esta manera, en lo que va del año, los patentamientos acumularon 500.089 unidades, un número que representa un incremento de 60,4% respecto del mismo período de 2024.

En relación con los cómputos de septiembre, el presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: “Estamos cerrando un mes de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de condimentos: resultados electorales, movimientos económicos, cambiarios, un gran impacto político local y luego un fuerte apoyo internacional. Y vale destacar que en el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable”.

A su vez, agregó: “Es imposible que nuestra actividad no se vea afectada por todas estas situaciones por eso tuvimos jornadas de incertidumbre y otras de grandes movimientos, pero lo realmente destacable es que seguimos con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar y sostener”.

Cuáles fueron los autos más vendidos en septiembre y en el acumulado anual

El auto más vendido en septiembre fue el Toyota Yaris, modelo que registró 3037 ventas, logrando un acumulado anual de 26.023. En el segundo lugar se ubicó la pickup de Toyota, la Hilux, con 2499 operaciones en el noveno mes del año, alcanzando así las 24.581 en lo que va de 2025. Para cerrar el podio apareció otra pickup, la Ford Ranger, con 2211 patentamientos, que la llevaron a totalizar 20.694 unidades entre enero y septiembre.

De esta manera así quedó configurado el ranking de los más vendidos en septiembre con sorpresas, como por ejemplo, la aparición del Ford Territory en el quinto puesto:

Toyota Yaris: 3037

3037 Toyota Hilux: 2499

2499 Ford Ranger: 2211

2211 Fiat Cronos: 2077

2077 Ford Territory: 2008

2008 Volkswagen Amarok: 2006

2006 Chevrolet Tracker: 1764

1764 Peugeot 208: 1723

1723 Toyota Corolla Cross: 1695

1695 Volkswagen Polo: 1485

El Ford Territory apareció entre los cinco modelos más vendidos del mes

Ahora bien, si se analiza sólo el acumulado anual, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera:

Toyota Yaris: 26.023

26.023 Fiat Cronos: 26.009

26.009 Peugeot 208: 24.632

24.632 Toyota Hilux: 24.581

24.581 Ford Ranger: 20.694

20.694 Volkswagen Amarok: 20.397

20.397 Volkswagen Polo: 18.041

18.041 Toyota Corolla Cross: 15.861

15.861 Chevrolet Tracker: 14.574

14.574 Volkswagen Taos: 14.419

El Toyota Yaris superó al Fiat Cronos en la tabla anual

En cuánto al análisis de las terminales automotrices, Toyota continúa siendo la que más autos comercializó en el acumulado del 2025 con 81.488 registros. Le sigue Volkswagen con 78.416 ventas y como tercera se ubica Fiat con 63.316 matriculaciones en lo que va del año.

Así, el ranking de marcas con más ventas en lo que va de 2025 queda configurado de la siguiente manera:

Toyota: 81.488

81.488 Volkswagen: 78.416

78.416 Fiat: 63.316

63.316 Peugeot: 41.512

41.512 Renault: 48.175

48.175 Ford: 38.822

38.822 Chevrolet: 36.888

36.888 Jeep: 18.378

18.378 Citroën: 20.052

20.052 Nissan: 12.559