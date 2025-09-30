Con sorpresas en el ranking, las ventas de autos suben en septiembre de 2025

Al cierre de septiembre, las ventas aumentaron respecto del mes pasado; cuáles fueron los 10 modelos más vendidos
Las ventas de vehículos 0km ascendieron a 55.827 unidades en septiembre, lo que representó un aumento de 1,7% respecto del mes anterior y de 27,8% en comparación con el mismo mes de 2024, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
De esta manera, en lo que va del año, los patentamientos acumularon 500.089 unidades, un número que representa un incremento de 60,4% respecto del mismo período de 2024.
En relación con los cómputos de septiembre, el presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: “Estamos cerrando un mes de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de condimentos: resultados electorales, movimientos económicos, cambiarios, un gran impacto político local y luego un fuerte apoyo internacional. Y vale destacar que en el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable”.
A su vez, agregó: “Es imposible que nuestra actividad no se vea afectada por todas estas situaciones por eso tuvimos jornadas de incertidumbre y otras de grandes movimientos, pero lo realmente destacable es que seguimos con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar y sostener”.
Cuáles fueron los autos más vendidos en septiembre y en el acumulado anual
El auto más vendido en septiembre fue el Toyota Yaris, modelo que registró 3037 ventas, logrando un acumulado anual de 26.023. En el segundo lugar se ubicó la pickup de Toyota, la Hilux, con 2499 operaciones en el noveno mes del año, alcanzando así las 24.581 en lo que va de 2025. Para cerrar el podio apareció otra pickup, la Ford Ranger, con 2211 patentamientos, que la llevaron a totalizar 20.694 unidades entre enero y septiembre.
De esta manera así quedó configurado el ranking de los más vendidos en septiembre con sorpresas, como por ejemplo, la aparición del Ford Territory en el quinto puesto:
- Toyota Yaris: 3037
- Toyota Hilux: 2499
- Ford Ranger: 2211
- Fiat Cronos: 2077
- Ford Territory: 2008
- Volkswagen Amarok: 2006
- Chevrolet Tracker: 1764
- Peugeot 208: 1723
- Toyota Corolla Cross: 1695
- Volkswagen Polo: 1485
Ahora bien, si se analiza sólo el acumulado anual, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera:
- Toyota Yaris: 26.023
- Fiat Cronos: 26.009
- Peugeot 208: 24.632
- Toyota Hilux: 24.581
- Ford Ranger: 20.694
- Volkswagen Amarok: 20.397
- Volkswagen Polo: 18.041
- Toyota Corolla Cross: 15.861
- Chevrolet Tracker: 14.574
- Volkswagen Taos: 14.419
En cuánto al análisis de las terminales automotrices, Toyota continúa siendo la que más autos comercializó en el acumulado del 2025 con 81.488 registros. Le sigue Volkswagen con 78.416 ventas y como tercera se ubica Fiat con 63.316 matriculaciones en lo que va del año.
Así, el ranking de marcas con más ventas en lo que va de 2025 queda configurado de la siguiente manera:
- Toyota: 81.488
- Volkswagen: 78.416
- Fiat: 63.316
- Peugeot: 41.512
- Renault: 48.175
- Ford: 38.822
- Chevrolet: 36.888
- Jeep: 18.378
- Citroën: 20.052
- Nissan: 12.559
