Cuánto cuesta el Fiat Cronos en agosto 2025 tras el aumento del dólar

En julio de 2025 se vendieron 3113 unidades del Fiat Cronos, lo que le valió un 5,3% de todo el mercado de autos y el segundo puesto entre los más vendidos.

En lo que va del año patentó 21.663 unidades, lo que le permite volver a ocupar el puesto de modelo más vendido de la Argentina (con un market share de 5,9%), según reporta la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Agosto comenzó, por su lado, con cambios en las listas de precios de las automotrices. El Grupo Stellantis, en este caso, aplicó una suba del 12% promedio para todo su portfolio que, con bonificaciones en los concesionarios, tendrá un impacto neto del 5,5%.

En esa línea, así quedó listado el Fiat Cronos para este mes:

Cronos Like 1.3 GSE: $27.819.000

$27.819.000 Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $32.656.000

$32.656.000 Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $32.852.000

$32.852.000 Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $34.675.000

Ahora la variante más económica del Cronos parte de los $27.819.000

En el caso de que se le realice la bonificación anunciada por la marca, los montos del Cronos quedarían de la siguiente manera (el aumento sería solo del 5,5% y no del 12%):

Cronos Like 1.3 GSE: $26.010.765

$26.010.765 Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $30.533.360

$30.533.360 Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $30.716.620

$30.716.620 Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $32.421.125

El modelo fue sometido recientemente a una actualización menor que se enfocó principalmente en modificar su apariencia exterior. El cambio más significativo se observó en el diseño de la parrilla, que ahora presenta un entramado de líneas verticales, un estilo que luego adoptaron otros vehículos de la marca. Además, se rediseñaron tanto el paragolpes delantero como el difusor trasero, se incorporaron nuevas ópticas con tecnología LED y luces diurnas (DRL), y se introdujeron llantas de aleación renovadas que equipan a toda la gama, hoy compuesta por cuatro versiones.

En lo que respecta a las variantes, la opción más accesible —Like 1.3 con caja manual— incluye algunos retoques tanto en el exterior como en el interior. Entre ellos se destacan el techo con acabado oscuro, nuevos tapizados, espejos laterales en negro piano con luces de giro integradas, y un diseño actualizado para las llantas de 15 pulgadas.

Interior del nuevo Fiat Cronos 2026

Las versiones intermedias —Drive 1.3 con transmisión manual y automática CVT (Pack Plus)— también suman mejoras. En el habitáculo se incorpora una central multimedia de 7 pulgadas con sistema renovado y conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. En la opción CVT, además, se añaden faros delanteros full LED, tanto para luces altas como bajas, junto con antinieblas de igual tecnología.

Finalmente, la variante más completa incorpora nuevas terminaciones en los tapizados, llantas de 16 pulgadas con acabado esmaltado, y suma airbags laterales delanteros con protección para tórax y cabeza.