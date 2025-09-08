Cuánto cuesta el Fiat Cronos en septiembre 2025

Según el reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), el Fiat Cronos concluyó en cuarta posición en el reporte de agosto tras vender 2238 unidades. Si bien esto representa una caída frente a meses anteriores, se mantuvo un 9,3% por encima en la comparación interanual con 2024.

Con el claro objetivo de mantenerse entre los más vendidos y promediar un alto caudal de ventas como en años anteriores, este mes el Fiat Cronos incrementó su precio en un 0,5% promedio en toda su gama y quedó de la siguiente manera:

Like 1.3 GSE: $27.959.000

$27.959.000 Drive 1.3 GSE Pack Plus: $32.820.000

$32.820.000 Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $33.017.000

$33.017.000 Precision 1.3 GSE CVT: $34.849.000

El modelo vendió 2238 unidades en agosto

Cómo comprar el Fiat Cronos financiado

La marca lanzó una campaña de financiación que consiste en tasa 0% en base UVA a 24 meses hasta $12 millones, con una alternativa también en base UVA donde es posible financiar hasta el 80% con máximo de $20 millones y en plazo de 12 meses. Además también ofrecen una línea de préstamos a tasa fija a 12 meses con TNA 0% hasta $10 millones y otra línea de crédito hasta $15 millones con TNA del 9,9% a 12 meses.

El modelo fue sometido recientemente a una actualización menor que se enfocó principalmente en modificar su apariencia exterior. El cambio más significativo se observó en el diseño de la parrilla, que ahora presenta un entramado de líneas verticales, un estilo que luego adoptaron otros vehículos de la marca. Además, se rediseñaron tanto el paragolpes delantero como el difusor trasero, se incorporaron nuevas ópticas con tecnología LED y luces diurnas (DRL) y se introdujeron llantas de aleación renovadas que equipan a toda la gama, hoy compuesta por cuatro versiones.

En lo que respecta a las variantes, la opción más accesible —Like 1.3 con caja manual— incluye algunos retoques tanto en el exterior como en el interior. Entre ellos se destacan el techo con acabado oscuro, nuevos tapizados, espejos laterales en negro piano con luces de giro integradas, y un diseño actualizado para las llantas de 15″.

Interior del nuevo Fiat Cronos 2026

Las versiones intermedias —Drive 1.3 con transmisión manual y automática CVT (Pack Plus)— también suman mejoras. En el habitáculo se incorpora una central multimedia de 7″ con sistema renovado y conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. En la opción CVT, además, se añaden faros delanteros full LED, tanto para luces altas como bajas, junto con antinieblas de igual tecnología. Finalmente, la variante más completa incorpora nuevas terminaciones en los tapizados, llantas de 16 pulgadas con acabado esmaltado, y suma airbags laterales delanteros con protección para tórax y cabeza.