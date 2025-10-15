Cuánto cuesta el Fiat Mobi en octubre 2025

El Fiat Mobi, el modelo más accesible de la marca italiana, se consolidó durante varios meses como el auto 0 km más barato de la Argentina, un título que recientemente volvió a manos del Renault Kwid tras su regreso al mercado local.

Aun así, el citycar de Fiat continúa entre los vehículos más económicos del país, manteniendo una presencia firme en el segmento de entrada de gama.

Según los listados de precios de venta al público, en octubre, el Mobi figura como el segundo auto más barato del mercado argentino, con un valor de $24.964.000. Esto significó un aumento de 3,6% respecto del mes pasado.

Interior del Fiat Mobi

Este vehículo, perteneciente al segmento A, logró vender 221 unidades en agosto, alcanzando un acumulado anual de 5920 patentamientos [entre enero y agosto], de acuerdo con los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Sin embargo, en el informe correspondiente a septiembre, el Fiat Mobi no consiguió mantenerse entre los 50 modelos más vendidos del país.

Cómo vienen las ventas de autos este año

En lo que va del año se registraron 500.089 unidades 0km comercialziadas, según Acara. Eso representa un incremento de 60,4% respecto del mismo período de 2024.

Este año, las ventas de 0 km aumentaron significativamente respecto de las de 2024 Shutterstock

En relación con los cómputos de septiembre, el presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: “Estamos cerrando un mes de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de condimentos: resultados electorales, movimientos económicos, cambiarios, un gran impacto político local y luego un fuerte apoyo internacional. Y vale destacar que en el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable”.

A su vez, agregó: “Es imposible que nuestra actividad no se vea afectada por todas estas situaciones por eso tuvimos jornadas de incertidumbre y otras de grandes movimientos, pero lo realmente destacable es que seguimos con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar y sostener”.