Estos son los 10 autos 0km que quedaron más baratos este mes

El mercado automotor remarcó sus precios con un aumento promedio del 4% y reconfiguró el ranking de los más económicos

El Fiat Argo fue el único modelo entre los 10 más baratos que mantuvo su precio de septiembre
La industria automotriz sigue bajo un estado de gracia, con los patentamientos al alza respecto al mes pasado y a su comparación interanual. En septiembre se patentaron 55.827 vehículos, un 1,7% más que en agosto y un 27,8% más que en septiembre 2024, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Así, los primeros nueve meses del año acumulan 500.089 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 60,4% respecto de 2024. Las buenas cifras se explican por un aumento de la oferta producto de mayores libertades en la importación (que trajo más competencia), la estabilidad económica de comienzos de año y la disminución de una parte de la carga impositiva (eliminación del impuesto país y reducción de los impuestos internos).

Fue el auto más vendido por varios años, se actualizó y busca mantenerse protagonista en el país

Esto generó que en el primer semestre las automotrices acompañaran con sus precios la inflación, con algunos meses ubicándose por debajo de ella. En este segundo semestre, la tendencia se invirtió y las marcas aplicaron subas por encima del dato inflacionario.

Tras volver a aumentar un 6% el Toyota Yaris (el modelo más vendido) salió del rankingPedro Danthas

Ante este panorama, las subas más notorias se dieron en los vehículos más económicos. La mayoría de las automotrices aumentaron sus autos que ofician de entrada a la marca, logrando un salto en la lista de los 10 más económicos del mes y modificando el listado:

  • Renault Kwid: $23.830.000 (aumentó un 7,5%).
  • Fiat Mobi: $24.964.000 (3,6%).
  • Hyundai HB20: $26.600.000 (4,7%).
  • JAC S2: US$19.900 (o $26.600.000, al día de cierre de esta nota).
  • Fiat Argo: $27.898.000 (mantuvo su precio).
  • Fiat Cronos: $28.519.000 (2%).
  • Citroën C3: $28.850.000 (3,6%).
  • Peugeot 208: $29.120.000 (2%).
  • Chevrolet Onix: $29.401.900 (7%).
  • Citroën Basalt: $29.680.000 (3,6%).
El Chevroelt Onix mantuvo su precio de lanzamiento en agosto pero aumentó un 14,5% en su versión de entrada de gama desde entonces
En las puertas del ranking se quedó el Toyota Yaris que cotiza a $30.023.000 (tuvo un aumento del 6%), el Renault Kwid E-Tech, modelo 100% eléctrico del rombo que figura a $31.030.000 y el Logan, también del rombo a $32.080.000 (ambos experimentaron un incremento de 7,5%). El otro modelo que quedó cerca de estos valores es el Chevrolet Spin, que tiene un precio de $33.765.900 para este mes tras una suba del 8% respecto a septiembre.

