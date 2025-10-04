Estos son los 10 autos 0km que quedaron más baratos este mes

El mercado automotor remarcó sus precios con un aumento promedio del 4% y reconfiguró el ranking de los más económicos
- 2 minutos de lectura'
La industria automotriz sigue bajo un estado de gracia, con los patentamientos al alza respecto al mes pasado y a su comparación interanual. En septiembre se patentaron 55.827 vehículos, un 1,7% más que en agosto y un 27,8% más que en septiembre 2024, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Así, los primeros nueve meses del año acumulan 500.089 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 60,4% respecto de 2024. Las buenas cifras se explican por un aumento de la oferta producto de mayores libertades en la importación (que trajo más competencia), la estabilidad económica de comienzos de año y la disminución de una parte de la carga impositiva (eliminación del impuesto país y reducción de los impuestos internos).
Esto generó que en el primer semestre las automotrices acompañaran con sus precios la inflación, con algunos meses ubicándose por debajo de ella. En este segundo semestre, la tendencia se invirtió y las marcas aplicaron subas por encima del dato inflacionario.
Ante este panorama, las subas más notorias se dieron en los vehículos más económicos. La mayoría de las automotrices aumentaron sus autos que ofician de entrada a la marca, logrando un salto en la lista de los 10 más económicos del mes y modificando el listado:
- Renault Kwid: $23.830.000 (aumentó un 7,5%).
- Fiat Mobi: $24.964.000 (3,6%).
- Hyundai HB20: $26.600.000 (4,7%).
- JAC S2: US$19.900 (o $26.600.000, al día de cierre de esta nota).
- Fiat Argo: $27.898.000 (mantuvo su precio).
- Fiat Cronos: $28.519.000 (2%).
- Citroën C3: $28.850.000 (3,6%).
- Peugeot 208: $29.120.000 (2%).
- Chevrolet Onix: $29.401.900 (7%).
- Citroën Basalt: $29.680.000 (3,6%).
En las puertas del ranking se quedó el Toyota Yaris que cotiza a $30.023.000 (tuvo un aumento del 6%), el Renault Kwid E-Tech, modelo 100% eléctrico del rombo que figura a $31.030.000 y el Logan, también del rombo a $32.080.000 (ambos experimentaron un incremento de 7,5%). El otro modelo que quedó cerca de estos valores es el Chevrolet Spin, que tiene un precio de $33.765.900 para este mes tras una suba del 8% respecto a septiembre.
Otras noticias de Autos 0km
- 1
Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo
- 2
Las subastas de autos que se vienen en el mes de octubre 2025
- 3
El nuevo SUV que llega para conquistar el mercado y ser uno de los más vendidos
- 4
Automotrices cambian su estrategia de precios y los autos vuelven a aumentar más que la inflación