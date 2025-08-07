Cuánto cuesta el Peugeot 208 en agosto 2025

Desde el Grupo Stellantis aumentaron un 12% sus valores de lista en agosto y anunciaron en paralelo un paquete de bonificaciones aplicadas en concesionario llevando el impacto del aumento neto al 5,5%.

De cara a agosto, el Peugeot 208 viene un un gran comportamiento en ventas. En lo que va del año, registra 20.989 unidades vendidas y se ubica en el segundo lugar del acumulado anual, detrás del Fiat Cronos (21.663).

Con el objetivo de recuperar el liderato en un mercado dinámico, la marca del león actualizó los precios de su modelo más vendido para agosto. La gama completa queda conformada de la siguiente manera:

Active MT 1.6L: $28.390.000

$28.390.000 Allure MT 1.6L: $32.990.000

$32.990.000 Allure AT: $34.700.000

$34.700.000 Allure Pack T200 CVT: $37.390.000

$37.390.000 GT T200: $39.410.000

El interior del Peugeot 208

Fabricado en la planta de El Palomar, provincia de Buenos Aires, por el Grupo Stellantis, el hatchback continúa con un buen nivel de patentameintos, aunque ahora perdió terreno frente al restyling que experimentó el Cronos.

En 2024 el 208 fue el modelo más patentado del país, superando incluso al referente de la marca italiana. Este año comenzó con un panorama igualmente positivo para el modelo del león, pero en julio registró 2414 unidades, una caída de casi el 25% respecto a su comparación interanual. Su participación de mercado cayó al 4,1%, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El buen desempeño de este modelo se enmarca en una recuperación general del sector automotor. La estabilidad macroeconómica, el regreso de planes de financiación con tasas atractivas y una mayor oferta de modelos impulsaron las ventas. De hecho, las proyecciones actuales de los especialistas estiman que 2025 podría cerrar cerca de las 650.000 unidades comercializadas. Solo en julio se patentaron 62.123 vehículos, lo que representa un crecimiento del 44% en comparación con el mismo mes del año anterior.