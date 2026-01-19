LA NACION

Cuánto cuesta el Peugeot 208 en enero de 2026

Uno de los modelos más vendidos del mercado ya tiene su nuevo precio de lista para este primer mes del año

El Peugeot 208 es un auto de fabricación nacional
El Peugeot 208, modelo que fue el más vendido del mercado argentino durante 2024, el año pasado cerró con 29.092 ventas en el cuarto lugar, en la puerta del podio, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Autos chinos: todos los modelos que se venden en el país y sus precios

En ese contexto, con el objetivo de sostener un buen nivel de ventas desde el inicio del año, la gama del Peugeot 208 quedó configurada de la siguiente manera con un aumento para toda la gama del 0,8%:

  • 208 Active MT: $31.140.000
  • 208 Allure MT: $36.180.000
  • 208 Allure AT: $38.050.000
  • 208 Allure Pk T200: $40.880.000
  • 208 GT T200: $43.090.000
Peugeot 208
Este hatchback de producción local, fabricado en El Palomar, provincia de Buenos Aires, forma parte de las opciones del Grupo Stellantis para la compra en cuotas. En ese marco, ofrece financiación con tasa 0 para toda la gama en plazos de hasta 36 meses —financiando hasta $11,5 millones— y, de manera específica, un plan para la versión Allure de hasta $20.000.000 también a tasa 0, en este caso, a 24 meses.

Cómo es el Peugeot 208

Este modelo se comercializa con dos alternativas de motorización naftera. Por un lado, el conocido 1.6 VTi 16V de la familia EC5, disponible en las versiones Active, Allure MT y Allure AT. Se trata de un propulsor de 115 CV, con distribución variable de válvulas en la admisión.

Por otro lado, las versiones Allure PK y GT incorporan el multipremiado motor T200, un turbo nafta que desarrolla 120 CV a 5.750 rpm, que permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos, según la firma.

Interior del Peugeot 208
En el interior, el Peugeot 208 cuenta con un volante regulable en altura y profundidad, una pantalla táctil de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay, Android Auto y Bluetooth, y un cargador inductivo de 15 W para teléfonos celulares.

Las versiones Allure y GT suman climatizador automático digital, mientras que la variante Active ofrece aire acondicionado manual y sistema de acceso sin llave.

En lo más alto de la gama, la versión GT combina el motor T200 con una transmisión CVT de 7 marchas y un enfoque claramente deportivo. Incorpora faros Full LED, encendido automático de luces y un completo paquete de asistencias a la conducción, que incluye frenado autónomo de emergencia, alerta y mantenimiento de carril y cámara de visión trasera con sistema Visión Park 180°. Ahora bien, a nivel estético se diferencia por sus llantas de aleación de 17 pulgadas diamantadas, alerón trasero y un volante exclusivo de cuero perforado con la insignia GT.

