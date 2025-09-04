Cuánto cuesta el Peugeot 208 en septiembre 2025

El modelo de Stellantis se mantiene como una de las opciones más buscadas en el mercado local; a cuánto se consigue este mes
- 2 minutos de lectura'
El Peugeot 208 vendió 1863 unidades en agosto y, si bien cayó en la comparación interanual y perdió terreno respecto a lo obtenido en julio, se consolida como el tercer auto más buscado del mercado argentino.
Según informa la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), el hatch de Peugeot lleva vendidas 22.901 unidades entre enero y agosto.
En lo que refiere al precio, el Grupo Stellantis decidió hacer un ajuste a sus modelos en los últimos meses. De cara a julio, se anunció un aumento promedio del 12% para todo el porftolio de las marcas integrantes (aunque con beneficios en concesionarios, por lo que el impacto real fue del 5,5%) y para agosto, el precio de lista del 208 creció en el orden del 0,5%.
En ese contexto, así quedó configurado el listado de precios sugeridos de Peugeot para el 208 de cara a septiembre:
- Active MT 1.6L: $28.540.000
- Allure MT 1.6L: $33.160.000
- Allure AT: $34.880.000
- Allure Pack T200 CVT: $37.580.000
- GT T200: $39.610.000
La compañía ofrece una financiación para 208 y 2008 hasta $16.000.000 con una TNA del 12,9% a 18 meses, además de contar con la alternativa de créditos UVA a 24 meses con tasa 5,9% con una financiación hasta $22.000.000 o $26.000.000 con TNA 14,9% hasta 48 meses para los modelos 208, Partner y 2008.
