Cuánto cuesta el Toyota Corolla Cross en agosto 2025

Con los registros de julio, el Toyota Corolla Cross se consolidó como el SUV más vendido en el acumulado anual, con 12.149 unidades patentadas. En segundo lugar se ubicó el Volkswagen Taos, con 11.760 matriculaciones entre enero y julio, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Además de liderar su segmento, el SUV de la marca japonesa logró mantenerse dentro del top 10 de los modelos más vendidos del mercado local. Y con el objetivo de conservar esa posición, Toyota aplicó un aumento de 3,5% en agosto en toda la gama del Corolla Cross, dejando los precios de la siguiente manera:

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $42.476.000

$42.476.000 Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $45.636.000

$45.636.000 Toyota Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $47.209.000

$47.209.000 Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $50.214.000

$50.214.000 Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $52.116.000

$52.116.000 Toyota Corolla Cross GR-SPORT 2.0 CVT: $52.330.000

Los últimos cambios en la gama del Corolla Cross

En 2024, la marca le dio un importante impulso a este SUV al renovar su diseño exterior, ahí fue donde apareció la nueva parrilla frontal en forma de panal. Ahora bien, este año volvió a actualizar el modelo, aunque con un enfoque diferente, ahora las mejoras se centraron en el interior y en el equipamiento.

Así luce la nueva parrilla que trae desde la actualización de 2024

El único de este año cambio que trasciende a cualquier versión del nuevo Toyota Corolla Cross se encuentra en el instrumental multimedia, que ahora es de 10”, una más que la versión anterior, y que también llega sin botones físicos.

Asimismo, un cambio que sólo aplica para las versiones SEG y GR-S es la implementación de un sistema de visión 360° en la nueva pantalla central; una asistencia para las maniobras de estacionamiento o en espacios estrechos a velocidad reducida. En concreto, ayuda al conductor desde un ángulo cenital con la combinación de cuatro cámaras: una delantera, dos laterales y una trasera.

Las versiones SEG y GR-S ahora incorporan un sistema de cámara 360° WFK

Otra modificación que refiere a cuestiones tecnológicas y que sólo estará en las versiones SEG y GR-S es la incorporación de Servicios Conectados (desde Google Play o App Store), que hasta la fecha sólo la tenían la Hilux, el SW4 y el sedán Corolla.

Con esta herramienta los conductores pueden acceder desde la aplicación de Toyota a información sobre el estado del vehículo, entre otras.

Por último, Seguridad Conectada está diseñado para maximizar la seguridad y el control del auto. Este integra siete nuevos servicios (que se suman a los cinco disponibles en el paquete Siempre Conectado) como rastreo e inmovilización en caso de robo, alertas de velocidad, notificación de alarma, monitoreo mejorado y delimitación geográfica.