Cuánto cuesta el Toyota Corolla en enero de 2026

Toyota se consolidó como la terminal automotriz con más ventas del mercado durante el año pasado, al alcanzar 97.081 unidades patentadas. Parte de ese desempeño estuvo apalancado también por el Corolla, su sedán insignia, que si bien no se ubicó entre los modelos más vendidos —como la Hilux o el Yaris—, logró concretar 9277 operaciones a lo largo del año.

Aunque la tendencia de la industria automotriz se inclina cada vez más hacia los SUV y las pickups, dos categorías de fuerte aceptación en la Argentina, el Corolla sigue siendo una de las pocas opciones con esta silueta que se mantiene vigente y con buen volumen de ventas.

En ese contexto, Toyota aplicó para enero de 2026 un ajuste del 2,7% en este modelo. Con esta última actualización, se requieren más de $42 millones para adquirir un Toyota Corolla:

Toyota Corolla 2.0 XLI CVT: $42.715.000

$42.715.000 Toyota Corolla 2.0 XEI CVT: $46.909.000

$46.909.000 Toyota Corolla HEV 1.8 XEI eCVT (híbrido): $49.429.000

$49.429.000 Toyota Corolla 2.0 SEG CVT: $52.705.000

$52.705.000 Toyota Corolla GR-SPORT 2.0 CVT: $53.720.000

$53.720.000 Toyota Corolla HEV 1.8 SEG eCVT (híbrido): $54.730.000

Exterior del Toyota Corolla

Cómo cerraron las ventas en 2025

En 2025 se comercializaron 612.178 vehículos 0 km en la Argentina, impulsadas por las 23.997 ventas registradas en diciembre, lo que permitió cerrar un año récord con niveles que no se veían desde 2018, según informó Acara. A su vez, el acumulado anual representó un incremento del 47,8% en comparación con las 414.000 unidades 0km comercializadas en 2024.

“Cerramos un año de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de situaciones. Un muy buen primer semestre, con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar. La segunda mitad del año estuvo marcada por cuestiones electorales, movimientos económicos, cambiarios, algunas semanas de incertidumbre política local y luego también un fuerte apoyo internacional. Y vale destacar que en el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable, retomando la senda de crecimiento en niveles que no sucedía desde 2018″, analizó el presidente de Acara, Sebastián Beato.

Toyota fue la terminal automotriz con más ventas en 2025

“La gran novedad fue la vuelta de la financiación, ya con múltiples opciones por parte de bancos y las propias terminales, y también una oferta de vehículos cada vez más completa, que ha generado mucha competencia entre las marcas de siempre y las que llegaron, lo que en esta última parte del año se ha traducido en importantes descuentos y promociones. Es el momento ahora de aprovechar esta buena inercia para ir por más, trabajando junto a las fábricas, el gremio y el estado para ver de qué forma podemos potenciar un mercado que puede beneficiarse por una macroeconomía que muestra signos concretos de recuperación. Desde la cadena de valor ya estamos trabajando en eso″, concluyó el titular de Acara.