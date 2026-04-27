Se exhibieron más de 1400 autos: por qué el Salón de Beijing es el más grande y tecnológico de la historia

Beijing, China (enviado especial)-. Hace no mucho tiempo, se hablaba de la industria automotriz china en potencial, como algo lejano y un movimiento que, en la otra punta del mundo, se percibía como un futuro próximo a suceder. No parecía que, apenas pocos años después, se convirtiera en uno de los bastiones de la tecnología y el desarrollo automotor.

Aquellos que tienen varios años de recorrido en el sector sentenciaban el fin de los salones del automóvil. Se los mencionaba como exposiciones históricas, pero con dejos de nostalgia. Las propuestas más recientes fueron acotadas, limitadas a unas pocas marcas y no tantas novedades. Sin embargo, lo que se pudo ver en Auto China 2026 es el opuesto exacto: la magnitud del evento que congregó a más de 4000 personas en su inauguración dejó en claro que ya no se habla de futuro cuando de tecnología se trata y que no son exhibiciones de antaño, sino vigentes y con muchas propuestas.

Pongámoslo en números. Hubo más de 230 conferencias de prensa, 181 estrenos globales, más de 1450 autos exhibidos, 71 prototipos y 17 pabellones en 300.000m² de extensión. Es, según definiciones expertas, el salón del automóvil más grande del que se tiene registro.

Con un fuerte foco en nuevas motorizaciones e innovación tecnológica, el sector se para ante un nuevo paradigma donde la electrificación toma otra fuerza y las propuestas de ese estilo toman otro vuelo. Además, el salón tuvo varios guiños a la Argentina, exhibiendo unidades que pronto llegarán al país y tecnologías que no tardarán en volverse moneda corriente en nuestras latitudes.

Un gran despliegue

Una de las marcas de mayor presencia en el salón fue BYD. El gigante tecnológico arribó a la Argentina hace poco más de seis meses y aprovechó esta ocasión para presentar varias novedades. Lo hizo a través de múltiples marcas del grupo: Denza, que lanzó un deportivo con la firma de Wolfgang Egger (histórico diseñador de Audi, Alfa Romeo y Lamborghini); Leopard, con tres deportivos eléctricos y también Yangwang, su divisón de mayor performance.

Denza Z, la última creación de Wolfgang Egger

A su vez, también hubo novedades propias para BYD, donde se mostraron los nuevos vehículos de la familia Ocean (de ahí se desprende, por ejemplo, la Shark, que llegó al país hace una semana). En esa línea, se produjo el estreno global de los Seal 08 y Sealion 08, un sedán y SUV, respectivamente, que se lanzan al mercado con opciones tanto híbridas enchufables como 100% eléctricas y que son un acercamiento a lo que, quizás, llegue a la Argentina en un futuro próximo.

Leopard, la división de lujo y performance de BYD, lanzó tres deportivos 100% eléctricos

Pero el punto fuerte de estos lanzamientos es su nueva generación de baterías (las blade battery) y la tecnología flash charging. La marca dispuso un pabellón prácticamente entero dedicado a sus productos y hubo una muestra concreta de lo que son sus cargadores ultrarrápidos que desarrolló la empresa y que permiten cargar hasta el 97% de la batería en apenas nueve minutos.

El sedán Seal 08, con la nueva generación de baterías, fue presentado globalmente por BYD en el salón

En una conferencia de prensa a la que accedió LA NACION, confirmaron que todos los lanzamientos de ahora en más vendrán con la nueva generación de baterías y compatibilidad con ese cargador, permitiendo así acortar fuertemente los tiempos de carga. Remarcaron, también, que ya son 311 las ciudades equipadas con esta tecnología de carga rápida y que instalarán 1000 puntos más en autopistas.

Stella Li, vicepresidente ejecutiva el grupo, le comentó a la prensa internacional y a este medio, que el objetivo es expandir el flash charging a todos los mercados en los que tienen presencia.

El Sealion 08, SUV que se lanza con tecnología híbrida enchufable y 100% eléctrica

Marcas tradicionales, autos que llegan a la Argentina y mucha tecnología

El salón tuvo espacio para concepts, autos voladores, robots, conducción autónoma y el despliegue de varias marcas asiáticas y tradicionales con sus nuevas propuestas. Estuvo Volkswagen, con los ID. Aura T6 e ID. Unyx 07, dos novedades para el mercado chino y BMW que, en el marco de una alianza global con Toyota, adelantó el lanzamiento del nuevo iX5 con motorización a hidrógeno para 2028.

La nueva generación del iX5 de BMW tendrá motorización a hidrógeno tras un acuerdo global entre la automotriz alemana y Toyota

Xiaomi, reconocida mundialmente por sus celulares, exhibió al SU7, modelo con el que incursionó en la industria automotriz y que goza de bastante éxito en el mercado chino. Huawei, por su lado, desplegó en un gran stand dedicado ejemplos concretos del desarrollo en software que lleva adelante con socios estratégicos.

La empresa, también conocida por la producción de telefonía móvil, mostró cómo colabora con automotrices en sistemas de conducción autónoma y asistencias a la conducción. Su presencia, entre tanto, significa un cambio de paradigma: ahora la tecnología que equipan los autos es tan importante como su motorización y estructura. Un vehículo es definido por todo en su conjunto y el equipamiento de confort y asistencia no es un agregado más sino un diferencial sustancial en un mercado cada vez más competitivo.

También hicieron presencia firmas con historia, como Toyota, Lexus, Mercedes-Benz y Audi, que tuvo dos stands: uno para la marca de los cuatro anillos y otro para AUDI, la división exclusiva para el mercado chino y con varias novedades 100% eléctricas.

Ahora bien, en el inabarcable predio aparecieron modelos que pronto llegarán a la Argentina. Una de las que mostró adelantos fue Leapmotor, marca amparada bajo el paraguas del Grupo Stellantis y que exhibió a los C10 y B10, dos SUV que arribarán al país en los próximos meses.

Leapmotor C10, uno de los SUV que la marca china traerá al país

También estuvo Lynk&Co, que mostró al 01 y 06, dos unidades que también se venderán pronto en la Argentina; GWM, que traerá el Haval H7 y el Ora5 y BAIC, de gran presente en nuestro mercado y que mostró su primera pickup en la exhibición, aunque sin señales de que pronto llegue al país (BAIC no es filial sino que vende a través de importadores).

También estuvo presente Omoda & Jaeeco, dos firmas que funcionan de manera conjunta y que, tras lanzarse en 2023, logró vender más de un millón de unidades a nivel global. En este caso, se instaló en 69 países, tiene más de 1360 distribuidores en todo el mundo y llegará a la Argentina este año como filial.

El Tiggo V, SUV que Chery mostró en el salón

Párrafo a parte, el Grupo Chery, uno de los jugadores más fuertes que tiene la industria automotriz china. En el salón, también tuvo un pabellón a disposición para mostrar un poco de todas las marcas que lo componen, como Exeed, ICar, Lepas, Luxeed, Aimoga, Freelander y la mencionada Omoda & Jaecoo.

El caso de Freelander, surge de una colaboración entre la firma inglesa Land Rover y Chery con la idea de combinar la tradición todoterreno de los europeos con los avances tecnológicos chinos.

El Freelander surge de una colaboración entre Land Rover y Chery

Para cerrar, hubo espacio para la robótica. El salón se caracterizó, en términos generales, por la presencia de autos y su tecnología asociada. Sin embargo, en los miles de metros cuadrados dispuestos para la ocasión, hubo espacio para mucho más.

En los patios internos, pasillos y pabellones, aparecieron distintos robots con sus múltiples funciones. Si bien muchos de ellos se desplegaron con fines de entretenimiento (saludaban, bailaban, hacían reverencias, luces y sonidos), el muestreo dejó entrever una tecnología que antes se la reservaban películas de ciencia ficción.

Ya había sido noticia Tesla (muy presente en las calles chinas, con muchos modelos circulando por Beijing) cuando, meses atrás, anunció el cese de producción de dos vehículos para ampliar la producción de humanoides.

Ahora aparecieron tantas más siguiendo esa tendencia y poniendo sobre la mesa una innovación adicional en la cotidianeidad de las personas. Por ejemplo, Aimoga (pertenece a Chery), que sacó a la cancha a distintos humanoides que recibían a los visitantes a su stand, un brazo mecánico que atendía la cafetería y a Argos, un “perrito” que responde a todo tipo de órdenes simpáticas (seguir al dueño, pararse en dos patas, “ladrar”, etc.).

Los robots humanoides, una de las atracciones en los patios del salón

De esta manera, el Salón del Automóvil de Beijing (o Auto China) dejó en claro que el futuro está entre nosotros. Que la tecnología que hace años se veía lejana ya no es un cuento o una película sino una realidad palpable en los mercados desarrollados y que la Argentina ya no está exenta de su avance.

Antes, era difícil encontrar tantos adelantos de lo que recibiría nuestro mercado en exhibiciones internacionales. Hoy, entre tanta innovación, ya hay varios confirmados y otros, como lo fue BYD, por ejemplo, adelantan tecnología que no tardará en llegar a nuestro país.