Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre de 2025

Toyota, la mara líder en ventas en lo que va del año, ya publicó su listado de precios para noviembre. Su liderazgo se explica, en parte, por el desempeño del Corolla, el clásico sedán que continúa destacándose en un mercado que registra una fuerte inclinación hacia los SUV.

Este modelo en octubre registró 765 ventas, acumulando así 8692 unidades comercializadas en los 10 meses transcurridos de 2025, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Por ello, la marca japonesa ajustó al Corolla con un aumento promedio de 4% para noviembre —aunque el aumento promedio de toda la marca fue de 2,5%—, buscando asegurarse que el modelo se mantenga competitivo frente a los cambios en las tendencias del mercado:

Toyota Corolla 2.0 XLI CVT: $39.801.000

$39.801.000 Toyota Corolla 2.0 XEI CVT: $43.666.000

$43.666.000 Toyota Corolla HEV 1.8 XEI eCVT (híbrido): $46.431.000

$46.431.000 Toyota Corolla 2.0 SEG CVT: $49.061.000

$49.061.000 Toyota Corolla GR-SPORT 2.0 CVT: $50.247.000

$50.247.000 Toyota Corolla HEV 1.8 SEG eCVT (híbrido): $51.411.000

Los últimos cambios en el Corolla

Este modelo de la marca nipona recibió a comienzos de año una serie de actualizaciones. Por un lado, se presentó la renovación del Corolla GR-Sport, la variante deportiva, y por otro, se anunciaron mejoras que alcanzan a toda la gama.

Exterior del nuevo Corolla GR-S

Entre las novedades generales para toda la gama se destaca la nueva pantalla multimedia central de 10 pulgadas, que eliminó los botones físicos que antes estaban ubicados en el lateral izquierdo.

Además, todos los puertos de carga pasaron a ser “tipo C”, mientras que en el exterior la versión XEI incorporó llantas de 17″ y, en el caso de la variante naftera, se sumaron levas al volante para el manejo secuencial de la transmisión.

Interior del nuevo Corolla GR-Sport

Por último, uno de los cambios más destacados, implementado alrededor de abril de este año, fue la extensión de la garantía a 10 años o 200.000 kilómetros mediante el programa “Toyota 10”. Este beneficio aplica no sólo al Corolla, sino a todos los modelos de la marca, incluyendo los “usados certificados”, siempre y cuando hayan sido vendidos desde enero de 2020 en adelante.