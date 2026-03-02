Cuánto cuesta el Toyota Yaris Cross en marzo de 2026

Uno de los modelos más esperados en el mercado local, sin dudas, fue el Yaris Cross, un Sport Utility Vehicle (SUV) que se mete de lleno en el segmento B. Hasta su llegada, Toyota no contaba con un competidor directo en este escalón: desde el Yaris o el Corolla el salto era directamente al Corolla Cross, su SUV del segmento C.

Esta nueva propuesta llega importada desde Brasil y se ofrece con cinco variantes: dos versiones híbridas y tres nafteras, que para marzo mantienen el mismo precio de lanzamiento:

Yaris Cross XLI 1.5 CVT: $41.464.000

$41.464.000 Yaris Cross XEI 1.5 CVT: $45.260.000

$45.260.000 Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT: $48.457.000

$48.457.000 Yaris Cross SEG 1.5 CVT: $50.224.000

$50.224.000 Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT: $54.020.000

Exterior del Toyota Yaris Cross

“Yaris Cross es el paso siguiente de muchos clientes que quizás iniciaron su relación con la marca con Etios o Yaris. Estamos contentos de ofrecerles la posibilidad de tener su primer Toyota híbrido”, resumió Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, en el lanzamiento comercial.

Cómo es el nuevo Toyota Yaris Cross

El SUV llega en cinco versiones, cuyo nivel de equipamiento varía según la posición en la gama y cuenta con opciones híbridas: XLI (entrada), XEI y XEI HEV (mismo equipamiento, pero dos tipos de motorización) y SEG y SEG HEV (versión tope de gama con dos tipos de propulsión).

En el exterior, destaca una parrilla tipo panal de abejas que desde las versiones XEI cuenta con detalles en negro brillante y faros antiniebla LED. En el perfil lateral, aparecen barras de techo longitudinales en color plateado y una moldura plástica color negro que recorrer todo el lateral, integrándose con los guardabarros.

Las versiones nafteras equipan un motor 1.5L de cuatro cilindros en línea

Las manijas son color carrocería al igual que el techo y en la parte trasera aparecen faros full LED. El diseño, sobrio, pero también moderno, se completa con unas llantas de 18″ desde las versiones XEI y de 17″ en la alternativa XLI.

Por su lado, el interior mantiene la esencia de los recientes lanzamientos de la marca. Tiene un buen espacio para todos sus ocupantes y una estructura pensada en la comodidad del conductor. Las versiones XLI y XEI cuentan con tapizado en tela de color negro y las SEG incorpora cuero ecológico microperforado. También para la opción tope de gama figura un techo panorámico para mayor iluminación.

El equipamiento interior mantiene una estética minimalista

En cuanto a tecnología, aparece un instrumental de 7″ desde la versión XEI, puertos USB-C en las plazas traseras, pantalla multimedia de 10″ compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cámara de estacionamiento 360° (en la versión SEG) y cargador inalámbrico para celulares (desde la XEI).

Motorización y seguridad

La motorización es uno de los puntos fuertes de este lanzamiento. Toyota continúa pisando fuerte en el segmento electrificado de la Argentina, mercado que domina hace varios años y refuerza con distintas propuestas.

En este caso, las versiones nafteras (XLI, XEI y SEG) equipan un motor 1.5L de cuatro cilindros en línea y 16 válvulas ciclo Otto con cadena de distribución. Entrega 106 CV de potencia máxima y 138 Nm de torque máximo y cuenta con inyección directa. Todo esto está asociado a una transmisión automática tipo CVT con levas al volante (disponibles únicamente en la versión SEG) y distintos modos de manejo (desde la XEI).

Incorpora techo panorámico en la versión tope de gama

Según informa Toyota Argentina, el consumo promedio de combustible ronda los 6L/100km en uso mixto; 5,3L/100km en uso extraurbano y 7,1L/100km en ciudad.

Las versiones híbridas (XEI y SEG) incorporan dos motores: un naftero de 1.5L, cuatro cilindros y 16 válvulas, ciclo Atkinson y cadena de distribución y uno eléctrico alimentado por una batería de ion-litio de 4,3 Ah con recarga automática e la desaceleración o frenado.

En conjunto, esta motorización eroga 111 CV de potencia combinada, asociado todo a una transmisión automática e-CVT con una novedad: suma la posición “B”, que aumenta el freno motor en descensos pronunciados “evitando el sobrecalentamiento de los frenos y maximizando la regeneración de energía”, explican desde la marca.

Las opciones electrificadas llegan con cuatro modos de conducción (Normal, Eco, Sport y EV 100% eléctrico) y el consumo promedio, según informa la terminal, es de 3,9L/100km en uso mixto; 4,3L/100km en uso extraurbano y 3,3L/100km en ciudad.

El modelo ofrece la posibilidad de extender la garantía hasta los 10 años

Más allá de los motores, la seguridad es tema central en estas unidades. El equipamiento es de serie y no distingue diferencias entre versiones. Es decir, que todas las unidades del Toyota Yaris Cross incorporan, por ejemplo, el paquete de asistencias a la conducción Toyota Safety Sense.

Allí aparecen asistentes como el sistema de pre-colisión frontal (PCS), control de velocidad crucero adaptativo (ACC), sistema de alerta de cambio de carril (LDA) y de mantenimiento de carril y luces altas automáticas. Además, todas las versiones cuentan con alerta de punto ciego, de tráfico cruzado trasero, control de operación incorrecta del acelerador y alerta de arranque del auto precedente. Completan el apartado de seguridad seis airbags de serie.

Sale al mercado en siete colores disponibles (Super Blanco, Blanco Perlado, Gris Plata, Gris Oscuro, Negro Mica, Rojo Metalizado y Azul Metalizado). El SUV estará dentro del programa Toyota 10, que da la posibilidad de ampliar la garantía por 10 años o 200.000km, lo que ocurra primero, y que se aplica también en las baterías, convertidor-inversor y la unidad electrónica de control de los modelos híbridos.