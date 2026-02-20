Cuánto cuesta el Toyota Yaris en febrero 2026

El Toyota Yaris, modelo de entrada de gama de la marca japonesa, el año pasado se perfilaba como el auto más vendido del mercado; sin embargo, en los últimos meses fue superado por la Toyota Hilux, su compañera de portfolio, por lo que el hatchback terminó quedándose con la medalla de plata.

Ya en este año, el Yaris inició este año con 1381 patentamientos en enero, cifra que le permitió ubicarse como el 12° modelo más vendido, de acuerdo con los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). A modo de comparación, durante el primer mes del año anterior el hatchback había registrado un volumen superior, con 2029 operaciones, según datos de Acara.

Con el objetivo de escalar y acercarse al podio, la marca aplicó una actualización promedio del 5,6% en los precios, dejando a la gama configurada de la siguiente manera:

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $34.284.000

$34.284.000 Toyota Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $38.084.000

$38.084.000 Toyota Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $40.956.000

El Toyota Yaris sólo se comercializa con caja automática Pedro Danthas

En lo que respecta a la totalidad del mercado, en enero de 2026 se patentaron 66.080 vehículos 0 km en la Argentina, una cifra que representó una baja interanual del 4,9% frente a las 69.520 unidades registradas en el mismo mes de 2025. En ese contexto, el Toyota Yaris alcanzó una participación del 2,2% del mercado. La buena noticia para la marca japonesa fue que la Toyota Hilux se mantuvo en lo más alto del ranking, con 3403 ventas, lo que representó un 5,4% del total del mercado.

Si se compara el total de ventas de enero con el de diciembre, el mercado mostró una suba del 174,4%, ya que en el último mes del año pasado se habían patentado 24.079 unidades. “Con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior y eso es una buena noticia ya que se trata de los mejores eneros de los últimos ocho años”, analizó el presidente de Acara, Sebastián Beato.

Este año arrancó con un nivel de actividad similar al de enero de 2025 MMD Creative - Shutterstock

El directivo proyectó además un 2026 con crecimiento moderado: “Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades”.

Los 10 autos más vendidos de enero 2026