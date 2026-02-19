Cuánto cuesta el Volkswagen Tera en febrero 2026

El Volkswagen Tera es una de las últimas propuestas que presentó la automotriz en el mercado local. Se trata de un SUV, proveniente de Brasil, que desembarcó en suelo argentino en agosto de 2025 con el objetivo de transformarse en el sucesor del histórico Gol. De hecho, este modelo fue elegido como “Auto del Año 2026″, según la elección del Grupo Premia.

Este nuevo ícono de la marca, ubicado en la cartera entre el Polo y el Nivus, comenzó el año fuerte en ventas con 2187 operaciones durante el primer mes, lo que lo posicionó como el sexto modelo más vendido del mercado, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Exterior del Volkswagen Tera Volkswagen Argentina

Con la intención de posicionarlo entre los más destacados del mercado local, Volkswagen ajustó su oferta para febrero con un incremento del 1%, quedando la gama configurada de la siguiente manera:

Tera Trend MSI MT: $36.755.250

$36.755.250 Tera Comfort 170TSI AT: $41.561.750

$41.561.750 Tera High 170TSI AT: $45.609.400

$45.609.400 Tera Outfit 170TSI AT: $46.747.750

Una particularidad de este modelo es que en su variante entrada de gama es que es el vehículo más barato de la marca, ya que el Polo (la anterior entrada a Volkswagen) más accesible arranca en la lista de precios desde los $37.567.500.

Cómo llega equipado el Volkswagen Tera

El modelo, como el listado de precios lo indica, se comercializa en cuatro versiones: Trend MSi MT, Comfort 170 TSi AT, Highline 170 TSi AT y Outfit 170 TSi AT. Mide 4,151 m de largo (7 cm más que el Polo y 12 cm menos que el Nivus), 1,777 m de ancho (aproximadamente 2 cm menos que los otros dos) y 1,504 m de alto (1 cm más). A pesar de las mencionadas diferencias, la distancia entre ejes es igual, con unos 2,566 m. El baúl, en tanto, posee una capacidad de 350 L.

Equipa el conocido motor turbonaftero 170 TSi de 3 cilindros, 12 válvulas y 1.0 L de cilindrada, que entrega 101 CV a 5600 rpm y 170 Nm de torque, desde los 1750 hasta las 4250 rpm, combinado con una transmisión automática tipo Tiptronic de 6 cambios y tracción delantera.

Su equipamiento consiste en una central multimedia y tablero digital de 10” cada uno, llave de presencia y encendido por botón, climatizador, indicador de presión de neumáticos, cargador inalámbrico de celulares refrigerado, tomas USB tipo C, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, luz ambiente y tapizado en cuero sintético como los más destacados.

Interior del Volkswagen Tera

En seguridad incluye de serie seis airbags, anclajes Isofix, asistente de arranque y descenso en pendientes, frenos a disco en las 4 ruedas con ABS, ASR, EDL, EDTC, control electrónico de estabilidad, etcétera. Y en la versión Outfit suma algunas ADAS como control de velocidad crucero adaptativo, ayuda de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero, aviso de fatiga del conductor y freno autónomo de emergencia con detector de peatones, entre otras.

Cabe destacar que este modelo fue sometido a las pruebas de choque de Latin NCAP antes de su llegada al mercado local y obtuvo el máximo puntaje posible: cinco estrellas.