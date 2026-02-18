Cuánto cuesta el Ford Territory en febrero 2026

Mientras el mercado automotor volvió a tomar ritmo tras el habitual freno de diciembre —no al nivel que esperaba el sector—, algunos modelos lograron destacarse no solo por volumen, sino también por la velocidad de su crecimiento. Ese fue el caso del Ford Territory, que en enero se consolidó como uno de los SUV medianos más dinámicos del mercado argentino.

Durante el primer mes del año, el modelo que llega desde China patentó 2864 unidades, un registro que le permitió ocupar el cuarto lugar del ranking general y alcanzar una participación del 4,6% sobre el total del mercado.

El dato mensual mostró un salto significativo: las ventas crecieron 253,1% frente a diciembre, en línea con la recuperación estacional, pero con un diferencial clave frente a otros modelos: en la comparación interanual, el SUV mostró una suba del 119,3%, una de las más altas entre los vehículos de mayor volumen.

El SUV mostró una suba del 119,3% en la comparación interanual

Si se amplía el análisis al acumulado de 2025, el Territory cerró el año con 14.063 unidades patentadas, lo que representó un 2,4% del mercado total. Se trata de un desempeño sólido para un modelo cuyo restyling lo volvió más competitivo, además de sumar una versión electrificada.

Los precios del Ford Territory en febrero

A diferencia de otros modelos que ajustaron sus listas en el inicio del año, el Ford Territory mantuvo en febrero los mismos valores que en enero, una señal de estabilidad de precios en un contexto todavía marcado por la cautela del consumidor. Los precios oficiales vigentes son los siguientes:

Territory SEL: $50.114.800

$50.114.800 Territory Trend Híbrido: $53.822.600

$53.822.600 Territory Titanium: $58.367.200

La versión híbrida cotiza a $53.822.600

Un inicio de año con lecturas contrapuestas

El mercado automotor abrió 2026 con 66.080 patentamientos de vehículos 0 km, un volumen que quedó 4,9% por debajo del registrado en enero del año pasado. El contraste aparece al mirar el mes previo: frente a diciembre, cuando se habían anotado 24.079 unidades, el salto fue del 174,4%, reflejando el reacomodamiento típico tras el cierre del año.

Interior del Ford Territory

“Con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior, y eso es una buena noticia, ya que se trata de los mejores eneros de los últimos ocho años”, sostuvo Sebastián Beato, presidente de ACARA. Hacia adelante, el directivo anticipó un escenario de crecimiento gradual, con una proyección que apunta a superar el 5% anual y acercarse a las 640.000 unidades.

Dentro de ese marco, el Ford Territory logró destacarse por encima de varios rivales directos y quedó muy cerca del podio mensual, un desempeño que refuerza el impacto de su posicionamiento comercial y de la ampliación de su oferta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.