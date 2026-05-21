Cuánto cuesta el Volkswagen Tera en mayo 2026

El Volkswagen Tera es una de las incorporaciones más recientes de la marca alemana en la Argentina. Este SUV, fabricado en Brasil, llegó al mercado local en agosto de 2025 con la intención de ocupar el lugar que durante años tuvo el emblemático Volkswagen Gol dentro de la oferta de la compañía. Incluso, el modelo fue distinguido como “Auto del Año 2026” en una votación realizada por la prensa especializada.

Posicionado entre el Volkswagen Polo y el Volkswagen Nivus dentro de la gama de la automotriz, el Tera tuvo un arranque de año destacado en términos comerciales. Entre enero y abril acumuló 6093 patentamientos, cifra que le permitió ubicarse como el sexto vehículo más vendido de la Argentina, según los datos publicados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Ahora bien, para continuar con un buen ritmo de ventas, Volkswagen decidió volver a mantener al Tera con los mismos precios del mes anterior para mayo:

Tera Trend MSI MT: $36.755.250

$36.755.250 Tera Comfort 170TSI AT: $41.561.750

$41.561.750 Tera High 170TSI AT: $45.609.400

$45.609.400 Tera Outfit 170TSI AT: $46.747.750

La versión de entrada de gama del Tera es el modelo más económico de Volkswagen

Cómo viene equipado el Volkswagen Tera

El modelo, como el listado de precios lo indica, se comercializa en cuatro versiones: Trend MSI MT, Comfort 170 TSi AT, Highline 170 TSi AT y Outfit 170 TSi AT. Mide 4,151 m de largo (7 cm más que el Polo y 12 cm menos que el Nivus), 1,777 m de ancho (aproximadamente 2 cm menos que los otros dos) y 1,504 m de alto (1 cm más). A pesar de las mencionadas diferencias, la distancia entre ejes es igual, con unos 2,566 m. El baúl posee una capacidad de 350 L.

Equipa el conocido motor turbonaftero 170 TSi de 3 cilindros, 12 válvulas y 1.0 L de cilindrada, que entrega 101 CV a 5600 rpm y 170 Nm de torque, desde los 1750 hasta las 4250 rpm, combinado con una caja manual de cinco velocidades o una automática Tiptronic de seis marchas, ambas con tracción delantera.

Interior del Volkswagen Tera

Su equipamiento consiste en una central multimedia y tablero digital de 10” cada uno, llave de presencia y encendido por botón, climatizador, indicador de presión de neumáticos, cargador inalámbrico de celulares refrigerado, tomas USB tipo C, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, luz ambiente y tapizado en cuero sintético como los más destacados.

En seguridad incluye de serie seis airbags, anclajes Isofix, asistente de arranque y descenso en pendientes, frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS, ASR, EDL, EDTC y control electrónico de estabilidad. Y en la versión Outfit suma algunos sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) como control de velocidad crucero adaptativo, ayuda de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero, aviso de fatiga del conductor y freno autónomo de emergencia con detector de peatones, entre otras.

Cabe destacar que este modelo fue sometido a las pruebas de choque de Latin NCAP antes de su llegada al mercado local y obtuvo el máximo puntaje posible: cinco estrellas.