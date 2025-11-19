Cuánto cuesta la Ford Ranger en noviembre 2025

En un mercado automotor al alza, las pickups continúan siendo de los modelos más demandados. Si se observa la lista de los diez vehículos más patentados en octubre, tres pertenecen a este segmento. La Ford Ranger, que ocupa el cuarto puesto en el análisis mensual, registró 2031 ventas en el décimo mes del año.

En cuanto a la evolución de los precios, las chatas estuvieron en línea con los del mercado a nivel general, cerca del 4% de aumento. En el primer semestre aumentaron en línea o por debajo de la inflación, según el mes, y en el segundo semestre estuvieron llevando adelante un proceso de recomposición, sobre todo a partir de septiembre.

En este contexto, Ford aplicó en octubre una actualización de sus listas con un alza promedio del 3,2%, quedando su versión de entrada, XL 4x2 —con un motor 2.0 turbo diesel con 170 CV y 405 Nm de torque— a $49.859.800, mientras que en el extremo superior, la LTD+ V6 AWD AT —que equipa un impulsor 3.0L V6 turbo diesel con 250 CV y 600 Nm de torque—, se ubica en $87.048.970. Si el análisis se realiza solo en la pickup mediana del óvalo, la suba fue del 5% en casi todas las versiones. De esta manera, así quedó configurada la gama completa para noviembre:

4X2:

XL: $49.859.800

$49.859.800 XLS MT: $57.765.100

$57.765.100 XLT Biturbo 4x2 AT: $66.567.200

La Ford Ranger registró 2031 patentamientos en octubre

4X4:

XL: $55.047.400

$55.047.400 XLS V6 3.0L: $69.955.300

$69.955.300 Black MT: $67.945.000

$67.945.000 XLT Biturbo AT: $72.107.340

$72.107.340 LTD Biturbo AT: $78.074.770

$78.074.770 LTD+ V6 AWD AT: $87.048.970

La Ford Ranger Black cotiza a $67.945.000

En lo que a variación de precios de los últimos meses respecta, desde la compañía del óvalo le remarcaron a este medio que si se observa la evolución de precios desde diciembre de 2024 hasta la fecha, la suba acumulada se mantiene por debajo tanto de la inflación como de la variación del tipo de cambio oficial.

Con los números anualizados, la camioneta fabricada en la planta de Pacheco vendió 22.744 unidades (un 4,3% de todo el mercado de autos) desde enero hasta la fecha. Esto le permitió ser el quinto modelo más vendido del año en la Argentina, por debajo de Toyota Yaris, Fiat Cronos y Toyota Hilux, respectivamente.

El interior de la Ford Ranger Black, que figura en $64.709.500 este mes

Entre las últimas novedades del modelo, la terminal anunció una inversión de US$170 millones para fabricar desde 2027 la versión híbrida enchufable de la Ranger en Pacheco. Esto se suma a los ya desembolsados US$40 millones para que, a partir de 2026, se produzcan las versiones cabina simple y chasis de la camioneta.