Ford anuncia la fabricación de una nueva pickup en la Argentina

Una nueva pickup se suma a la industria argentina. Para competir en un segmento de alto vuelo no sólo en el país sino en la región, Ford anunció que invertirá US$170 millones para producir en su planta de Pacheco la versión híbrida enchufable de la Ranger a partir de 2027.

De esta manera, la inversión total de la automotriz en Pacheco se eleva a 870 millones de dólares entre los US$580 millones iniciales para la nueva generación de la Ranger y la inversión adicional para la planta de motores.

Acorde a lo comunicado por la automotriz, en lo que va de 2025 se vendieron 64.000 Ranger en la región, marcando un crecimiento del 20%. Para este año proyectan alcanzar las 76.000 unidades producidas y llevar ese número a 80.000 del modelo tradicional para 2026.

Con esta inversión, Ford habrá desembolsado US$870 millones para su fábrica en Pacheco

A esos números, entonces, se incorporará la versión híbrida enchufable a partir de 2027, cuyo 70% de la producción estará destinado a la exportación regional. Tanto los detalles técnicos como las proyecciones de producción serán dados a conocer en los próximos años.

En relación a ello, desde Ford señalan que va a ser una pickup “muy potente y con gran autonomía” teniendo en cuenta el uso que se le da en estas latitudes a este tipo de vehículos. Según explicaron, prevén que sea una unidad con especial foco en la performance, autonomía y potencia.

Así sería la nueva Ford Ranger híbrida enchufable: se empezará a producir a partir de 2027

Cuando comience la etapa productiva, la Ford Ranger híbrida se convertirá en la primera pickup electrificada en producirse en la Argentina. “Nos enorgullece nuestro crecimiento en la Argentina y nos entusiasma traer esta nueva tecnología a Sudamérica. Esto es muestra de nuestro compromiso con esta región y su gente”, sintetizó Jim Farley, CEO de Ford Motor Company en su visita al país.

“La Ranger híbrida enchufable será la mejor Ranger jamás fabricada en la región. Ofrecerá una combinación inigualable de performance y eficiencia, con mayor ahorro de combustible y menos emisiones sin perder la robustez y capacidad de carga, capacidad de todoterreno y remolque de la Ranger que los clientes ya conocen”, comentó Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica.

Noticia en desarrollo.