¿Cuánto cuesta la multa por estacionar en un espacio para discapacitados?

Las infracciones de tránsito vinculadas al estacionamiento indebido no solo implican una sanción económica, sino que también representan un problema en términos de convivencia vial. Dentro de este grupo, una de las faltas más graves es ocupar espacios reservados para personas con discapacidad o bloquear rampas de acceso, una conducta que está especialmente penalizada.

El valor de las multas no suele ser fijo, sino que se calcula en base a la Unidad Fija (UF), un índice que se actualiza periódicamente según el precio del combustible. En la Ciudad de Buenos Aires, desde el 3 de marzo y hasta el 2 de septiembre de 2026, cada UF tiene un valor de $949,99, lo que implicó un aumento del 18% respecto del período anterior.

En ese contexto, estacionar en un espacio reservado para personas con discapacidad o en rampas para movilidad reducida tiene una penalización de 300 UF. Con el valor vigente, esto equivale a una multa de $284.997 (300 UF x $949,99).

Estacionar en un espacio reservado para personas con discapacidad o en rampas para movilidad reducida tiene una penalización de 300 UF fabian-marelli-11419

Se trata de una de las infracciones más costosas dentro del esquema de faltas por estacionamiento en la Ciudad, ya que el sistema busca desalentar conductas que afectan directamente la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

A diferencia de otras infracciones de estacionamiento —como dejar el auto en un lugar prohibido—, en este caso el impacto no es solo sobre el tránsito, sino también sobre derechos básicos de circulación.

El esquema de Unidad Fija permite actualizar automáticamente los montos sin necesidad de modificar cada infracción de manera individual. En la práctica, cada UF equivale al precio promedio de medio litro de nafta premium en la Ciudad de Buenos Aires.

Controles de alcoholemia en la Ciudad de Buenos Aires GCBA

Esto implica que, ante subas en el precio del combustible, las multas también aumentan, manteniendo su peso económico en términos reales. Estos son los precios de algunas de las faltas de tránsito principales para este mes:

No respetar los límites de velocidad máximos (entre 400 y 4000 UF): entre $379.996 y $3.799.960.

entre $379.996 y $3.799.960. Conducir con alcohol en sangre (entre 250 y 2000 UF): entre $237.498 y $1.899.980.

entre $237.498 y $1.899.980. Cruzar el semáforo en rojo (entre 300 y 1500 UF): entre $284.997 y $1.424.985.

entre $284.997 y $1.424.985. Tapar o adulterar la patente (1000 UF): $949.990.

$949.990. No contar con la VTV (entre 100 y 400 UF): entre $94.999 y $379.996.

entre $94.999 y $379.996. No usar cinturón de seguridad (100 UF): $94.999.

$94.999. Uso del celular (100 UF): $94.999.

Conducir con alcohol en sangre tiene una multa de entre $237.498 y $1.899.980 GCBA

Además del costo económico, las infracciones pueden implicar la quita de puntos en el sistema de scoring. Cada conductor cuenta con un total de 20 puntos en su licencia, que se van descontando según la gravedad de la falta.

Si el conductor pierde la totalidad de los puntos, la licencia queda inhabilitada por 60 días, con sanciones más severas en caso de reincidencia.