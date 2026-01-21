Cuánto cuestan todos los modelos que Volkswagen vende financiados a tasa cero

La marca terminó en segunda posición en el acumulado de ventas anual de 2025; cuotas y financiación para su portfolio de cara a 2026
- 2 minutos de lectura'
Volkswagen, la segunda automotriz con mayor volumen de ventas del año pasado, presentó en su stand de Cariló diversas novedades y anunció una nueva propuesta comercial que incluye financiación a tasa 0 y plazos de hasta 24 meses para todos sus vehículos. Lo hará a través de su entidad financiera, Volkswagen Financial Services.
Para los modelos Polo, Tera, Nivus, T-Cross, Taos, Virtus y Saveiro, la marca ofrece una financiación especial a tasa 0 fija por un monto de hasta $10.000.000 y un plazo máximo de 24 meses.
En el caso del Vento GLI y el Tiguan, la financiación también es a tasa 0 fija, con un tope de $15.000.000 y un plazo de hasta 18 meses.
La camioneta mediana de la terminal alemana, la Amarok, cuenta con la misma propuesta que el Vento GLI y el Tiguan, con una financiación de hasta $15.000.000 a tasa 0 fija y un plazo de 18 meses.
La iniciativa se complementa con el programa de cobertura Volkswagen & Zurich, que incluye seis meses de seguro Todo Riesgo con franquicia del 6% al costo de un Terceros Completo Premium. Además, todos los modelos permiten extender la garantía por hasta dos años o 40.000 km.
Cuánto cuestan los modelos de Volkswagen en enero
En cuanto al listado de precios vigente para enero de 2026, estos son los valores de lista de los modelos incluidos dentro del programa antes mencionado. Se destacan los montos de las versiones base y tope de gama, pudiendo moverse entre los extremos las opciones de equipamiento medio.
- Volkswagen Tera: desde los $36.391.350 hasta los $46.284.900.
- Volkswagen Polo: desde los $37.195.550 hasta los $46.872.900.
- Volkswagen Saveiro: desde los $42.671.550 hasta los $50.468.400.
- Volkswagen Nivus: desde los $43.123.350 hasta los $53.494.150.
- Volkswagen Virtus: desde los $45.193.800 hasta los $59.700.950.
- Volkswagen T-Cross: desde los $50.263.900 hasta los $64.683.500.
- Volkswagen Taos: desde los $56.942.500 hasta los $65.662.500.
- Volkswagen Amarok: desde los $58.255.550 hasta los $105.156.800.
- Volkswagen Vento GLI: $77.048.300.
- Volkswagen Tiguan: desde los $83.485.950 hasta los $87.870.100.
