Cuánto sale hacer la VTV en CABA en diciembre 2025

En vísperas de la temporada de verano es de suma importancia realizar todos los chequeos mecánicos del auto para salir a la ruta de manera segura. Como también es fundamental contar con toda la documentación vigente, como la licencia de conducir, el seguro, la cédula verde (o la autorización en Mi Argentina) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), en caso de que corresponda.

En ese sentido, en la Ciudad de Buenos Aires los autos deben realizar la primera a partir del cuarto año desde su patentamiento o cuando se hayan cumplido los 60.000 kilómetros. Posteriormente, se tendrá que realizar la inspección cada dos años hasta que el auto haya cumplido ocho años, siempre y cuando no se hayan superado los 80.000 kilómetros. Luego, el trámite se torna anual.

En lo que refiere al precio de la inspección, en suelo porteño la tarifa en diciembre 2025 es la siguiente:

Autos: $63.453

$63.453 Motos: $23.858

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en CABA para un auto cuesta $63.453 GCBA

Por otro lado, además de considerar el año en el que corresponde hacer la VTV, también es importante saber en qué mes debe realizarse. El cronograma se organiza según el último número de la patente. Por ejemplo: un auto patentado en febrero de 2022, con menos de 64.000 kilómetros y dominio terminado en “9”, deberá realizar su primera verificación en septiembre (noveno mes del año) de 2025.

La vigencia de la oblea también se ajusta a este sistema. Es decir, vence en el mes asignado por la terminación numérica, más allá de cuándo se haya hecho la verificación. Por ejemplo: si la patente finaliza en “3”, la oblea vencerá en marzo del año siguiente, incluso si el control se realizó en otro mes.

Las fallas de los vehículos más comunes

Desde que comenzó la obligatoriedad del trámite en 2016 ya se realizaron más de 6 millones de verificaciones. Y, según informa el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires (a cargo del trámite), las fallas más comunes entre los vehículos rechazados son problemas con las luces (en un 30,15%), frenos (17,04%), neumáticos (15,40%) y contaminación por ruido o ambiente (15,04%).

La nueva oblea incorpora un código QR GCBA

Por otro lado, para aquellos vehículos en el que las fallas son condicionales las más recurrentes se encuentran en la suspensión (18,6%), neumáticos (15,56%), estado general del vehículo (14,74%) y contaminación por ruido o ambiente (11,41%).