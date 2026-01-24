Cuánto sale hacer la VTV en CABA en enero 2026

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para los vehículos en todo el país. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, alcanza a todos los autos con más de cuatro años de antigüedad o que hayan superado los 64.000 kilómetros recorridos, lo que ocurra primero.

En caso de no contar con la VTV vigente durante un control de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, la sanción es únicamente económica, porque no se retiene ni la licencia de conducir ni el vehículo, a diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones.

La sanción varía según el tipo de falta. Quienes directamente no cuenten con la VTV vigente son infraccionados con una multa de 400 Unidades Fijas (UF), lo que equivale a $319.200. En cambio, para aquellos casos en los que sí se haya realizado la verificación pero que no cuenten con alguno de los dos comprobantes obligatorios para circular (la oblea y el certificado), la infracción es de 100 UF, es decir, $79.800.

Por ese motivo, se recomienda realizarla en tiempo y forma y llevar siempre consigo tanto la oblea pegada en el parabrisas como el certificado, que suele guardarse en la guantera.

En esa línea, los valores vigentes para enero de 2026 son los siguientes:

Autos: $63.453

$63.453 Motos: $23.858

Uno de los principales motivos de rechazo es por las fallas en las luces del auto GCBA

¿Quiénes no deben abonar el monto de la VTV en la Ciudad?

Existen situaciones en las que se puede acceder a la exención del pago de la VTV. Están alcanzados por este beneficio los jubilados, pensionados o mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio y que sean titulares de un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo establecido para el pago del impuesto a la radicación en la Ciudad de Buenos Aires.

También quedan exentas del pago las personas con discapacidad que posean un vehículo con adaptaciones especiales vinculadas a su condición, sin importar el valor de la unidad.

Las verificaciones pueden realizarse con turno previo en las sedes habilitadas Gonzalo Colini

Asimismo, el beneficio alcanza a personas con discapacidad que cuenten con un vehículo sin adaptaciones especiales. En los casos en que una persona sea propietaria de más de un vehículo, la exención del pago se aplica únicamente a una sola unidad.

Es importante aclarar que, aunque estén exentas del pago, estas personas deben realizar el trámite de la misma manera que el resto de los conductores.