Cuánto sale hacer la VTV en CABA en noviembre 2025

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los documentos obligatorios para circular de manera legal en toda la República Argentina —para los vehículos que corresponda—. En la Ciudad de Buenos Aires deben realizar este trámite todos los autos y motos 0km a partir del cuarto año desde su patentamiento o cuando se hayan cumplido los 60.000 kilómetros.

Posteriormente, se tendrá que realizar la inspección cada dos años hasta que el auto haya cumplido ocho años, siempre y cuando no se hayan superado los 80.000 kilómetros. Luego, el trámite se torna anual.

En ese sentido, para quienes tengan que realizarla deben conocer la tarifa que registra la Ciudad de Buenos Aires para noviembre:

Autos: $63.453

$63.453 Motos: $23.858

En la Ciudad ya se realizaron más de 6 millones de verificaciones GCBA

Además de considerar el año en el que corresponde hacer la VTV, también es importante saber en qué mes debe realizarse. El cronograma se organiza según el último número de la patente. Por ejemplo: un auto patentado en febrero de 2022, con menos de 64.000 kilómetros y dominio terminado en “9”, deberá realizar su primera verificación en septiembre (mes 9) de 2025.

La vigencia de la oblea también se ajusta a este sistema. Es decir, vence en el mes asignado por la terminación numérica, más allá de cuándo se haya hecho la verificación. Por ejemplo: si la patente finaliza en “3”, la oblea vencerá en marzo del año siguiente, incluso si el control se realizó en otro mes.

Las fallas de los vehículos más comunes

Desde que comenzó la obligatoriedad del trámite en octubre de 2016 ya se realizaron más de 6 millones de verificaciones. Y, según informa el ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires (a cargo del trámite), las fallas más comunes entre los vehículos rechazados son problemas con las luces (en un 30,15%), frenos (17,04%), neumáticos (15,40%) y contaminación por ruido o ambiente (15,04%).

Por otro lado, para aquellos vehículos en el que las fallas son condicionales las fallas más recurrentes se encuentran en la suspensión (18,6%), neumáticos (15,56%), estado general del vehículo (14,74%) y contaminación por ruido o ambiente (11,41%).