Cuánto sale hacer la VTV en CABA en octubre 2025

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para poder circular de manera legal en todo el territorio argentino. En la Ciudad de Buenos Aires, deben cumplir con esta revisión los autos particulares que ya superaron los cuatro años desde su patentamiento o que pasaron los 64.000 kilómetros, lo que suceda primero.

Este trámite busca asegurar que los vehículos se encuentren en condiciones adecuadas tanto en materia de seguridad vial como de emisiones contaminantes. De esta manera, se apunta a reducir riesgos en calles, autopistas y rutas, y a la vez cuidar el medio ambiente.

Desde junio, realizar la VTV en territorio porteño implica un costo mayor, ya que la tarifa se incrementó un 20% y quedó establecida en los siguientes valores:

Autos: $63.453

$63.453 Motos: $23.858

GCBA

Cuándo debe realizar la VTV cada auto en la Ciudad de Buenos Aires

Una vez realizada la primera VTV, es clave conocer cada cuánto tiempo debe repetirse el trámite. Para autos y motos con una antigüedad de entre cuatro y siete años, o que aún no hayan superado los 84.000 kilómetros, la vigencia de la verificación es de hasta dos años.

En cambio, cuando el vehículo ya supera los siete años de uso o alcanza los 84.000 kilómetros recorridos, la revisión técnica debe renovarse todos los años.

Además de considerar el año en el que corresponde hacer la VTV, también es importante saber en qué mes debe realizarse. El cronograma se organiza según el último número de la patente. Por ejemplo: un auto patentado en febrero de 2022, con menos de 64.000 kilómetros y dominio terminado en “9”, deberá realizar su primera verificación en septiembre (mes 9) de 2025.

La vigencia de la oblea también se ajusta a este sistema. Es decir, vence en el mes asignado por la terminación numérica, más allá de cuándo se haya hecho la verificación. Por ejemplo: si la patente finaliza en “3”, la oblea vencerá en marzo del año siguiente, incluso si el control se realizó en otro mes.