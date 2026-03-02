¿Cuánto sale la transferencia de un auto usado en marzo 2026?

La transferencia de un vehículo usado continúa siendo uno de los movimientos más habituales dentro del sistema registral argentino. Con el inicio de marzo, el esquema de costos mantiene las pautas vigentes desde las modificaciones aplicadas por el Gobierno nacional durante 2025, que implicaron una reducción de aranceles y una simplificación del procedimiento.

Más allá de esos cambios, el monto final del trámite no es uniforme. Depende del valor fiscal del vehículo, de si se trata de un modelo nacional o importado y de los impuestos adicionales que cada provincia o distrito aplique.

El costo principal de la transferencia se calcula como un porcentaje del valor del automotor. Para los vehículos de producción nacional, el arancel equivale al 1% del valor fiscal. En el caso de los importados, asciende al 2%.

Ese importe constituye la base del trámite, pero no es el único gasto que debe afrontar quien compra un auto usado.

El valor del trámite va a depender del modelo y del año de patentamiento Shutterstock

Al arancel se suman otros conceptos que varían según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se aplica un impuesto de sellos del 3%.

También deben abonarse el informe de infracciones, el Formulario 13 y la verificación policial obligatoria. Estos costos adicionales explican por qué el monto final puede diferir sensiblemente entre operaciones similares realizadas en distintos distritos.

Cómo se realiza el trámite

La transmisión del dominio es el único acto que acredita legalmente la propiedad del vehículo y, al mismo tiempo, libera al vendedor de futuras responsabilidades civiles, penales o tributarias vinculadas al auto.

El trámite puede gestionarse en el registro donde el vehículo está actualmente radicado o en el correspondiente al domicilio del comprador. En ambos casos, el proceso comienza con una precarga digital en el sitio web de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), donde se solicita turno para completar la gestión de manera presencial.

El costo de transferencia de un auto de producción local es del 1% del valor fiscal Santiago Filipuzzi - LA NACION

Para concretar la transferencia se requiere la Solicitud Tipo 08 firmada y certificada por el vendedor, el título del automotor, las cédulas de identificación vigentes, el DNI del comprador y la constancia de CUIT, CUIL o CDI. Además, es obligatoria la verificación policial del vehículo, cuya validez es de 150 días hábiles.

En operaciones de mayor monto —cuando el valor del automotor supera los $92.663.642— debe presentarse también la declaración jurada de licitud de fondos exigida por la Unidad de Información Financiera (UIF), junto con la documentación respaldatoria correspondiente.