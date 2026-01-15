¿Cuánto salen los peajes de Miami a Orlando en enero 2026?

Quienes viajan a Disney, en Orlando, Florida, suelen optar por volar primero a Miami y, desde el Miami International Airport, alquilan un auto para completar el trayecto por ruta hasta su destino. Se trata de un recorrido de unos 380 kilómetros, que demanda poco menos de cuatro horas de viaje y se presenta como un típico road trip.

En ese contexto, es clave contemplar los gastos asociados al traslado. Por un lado, el consumo de combustible, verificando previamente si la empresa de alquiler entrega el vehículo con el tanque lleno o si será necesario cargarlo antes de salir.

Por otro, están los peajes, que en Florida rige un sistema de peaje electrónico, por lo que el cobro se realiza de manera automática a través del sistema asociado al vehículo alquilado.

La distancia entre Miami y Orlando es de 380 kilómetros

Según explica Sir Chandler, un reconocido blogger de viajes, en su sitio web, las compañías de alquiler de autos suelen ofrecer un cargo “all inclusive” que permite atravesar los peajes cuantas veces sea necesario, sin tener que preocuparse por cada cruce individual. Estas opciones suelen rondar los US$13 dólares diarios, por lo tanto, si se utiliza durante un viaje de siete días, el costo total aproximado en peajes ascendería a US$90.

En cambio, existe otra alternativa llamada Sun Pass, que funciona de manera similar al TelePASE de la Argentina y en la que el viajero paga únicamente por los peajes que efectivamente utiliza.

Dentro de este sistema hay dos opciones: el Sun Pass Mini adhesivo, que cuesta alrededor de US$5, se coloca en el parabrisas y funciona durante todo el período de alquiler del vehículo (este costo es extra a los pases por peajes), mientras que el Sun Pass Pro, con un valor cercano a US$15, se fija al vidrio mediante unas solapas, es reutilizable y de uso personal, pensado para quienes viajan con cierta frecuencia a Florida. Estos valores están actualizados a enero 2026, según el sitio oficial de la empresa norteamericana.

El Florida, el peaje se puede pagar de forma anticipada con SunPass

En esa línea, el blogger utilizó el sistema Sun Pass Pro y, en un viaje de siete días realizado a comienzos de 2024, pagó un total de US$36 en peajes por el trayecto ida y vuelta entre Miami y Orlando, que incluyó a la autopista Florida’s Turnpike de ida en su totalidad y de regreso utilizó un camino interno producto de un incidente en la vía principal.

Para utilizar este sistema es necesario iniciar sesión en el sitio web, cargar la matrícula del vehículo alquilado, seleccionar la fecha de inicio y de finalización del período de alquiler y, una vez concluido, retirar el transpondedor (TelePASE) del vehículo.

Por otro lado, existe una tercera alternativa denominada Visitor Toll Pass. Se trata de un sistema aún más económico, pero que es válido únicamente dentro del estado de Florida y que se retira de forma gratuita sólo en el Aeropuerto Internacional de Orlando.