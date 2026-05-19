De las 24hs de Nürburgring al mercado argentino: llega al país un deportivo de lujo

BMW atraviesa semanas de fuerte actividad en la Argentina, con una seguidilla de lanzamientos dentro de su gama deportiva. En ese contexto, la marca alemana ahora presentó la nueva BMW M3 Competition Touring M xDrive, la variante familiar de alto rendimiento que acaba de desembarcar en el mercado local tras haber sido protagonista en las 24 Horas de Nürburgring.

La llegada de este modelo también marca un hito para la compañía, ya que es la primera vez que una BMW M Touring se comercializa oficialmente en suelo argentino. Y lo hace con una propuesta que combina prestaciones con un nivel de practicidad poco habitual dentro del universo de los deportivos puros.

Es el primer BMW M Touring que se comercializa en la Argentina Enes Kucevic

La nueva M3 Competition Touring M xDrive mantiene la misma configuración mecánica de la versión sedán presentada días atrás. Debajo del capot equipa un motor naftero de tres litros, seis cilindros en línea, asociado a una caja automática Steptronic Sport de ocho velocidades con Drivelogic y al sistema de tracción integral M xDrive.

El resultado son 530 CV de potencia y 650 Nm de torque, cifras que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 280 km/h. El sistema de tracción prioriza el eje trasero y, mediante el modo 2WD, incluso permite desacoplar el eje delantero.

Equipa un motor naftero de más de 500 CV Enes Kucevic Photography

Ese mismo impulsor es el que utilizan los BMW M3 y M4 Competition M xDrive, además de servir como base para el motor del BMW M4 GT3 EVO y de la M3 Touring 24H, el modelo con el que BMW M Motorsport participó este fin de semana en las 24 Horas de Nürburgring, donde logró imponerse en la clase SP-X para vehículos especiales.

Más allá de sus prestaciones, la propuesta de esta Touring apunta también a la versatilidad. La capacidad de carga es de 500 litros y puede ampliarse hasta 1510 litros con los asientos traseros rebatidos, un diferencial importante frente al formato tradicional de sedán.

El baúl tiene una capacidad de carga de 500 litros ENES KUCEVIC

En materia de equipamiento deportivo, la configuración elegida para el mercado argentino incluye frenos M carbono-cerámicos, diferencial activo M en el eje trasero con regulación electrónica, suspensión adaptativa M y el sistema M Traction Control con diez niveles configurables.

Además, incorpora las aplicaciones M Laptimer y M Drift Analyser, desarrolladas para registrar tiempos de vuelta y analizar la calidad de los derrapes.

La central multimedia es de 14,9 pulgadas Enes Kucevic Photography

En el exterior, la identidad deportiva queda reforzada por elementos específicos como el alerón trasero tipo Gurney, componentes aerodinámicos en fibra de carbono, difusor posterior exclusivo para esta carrocería y llantas forjadas M de 19 pulgadas adelante y 20 pulgadas atrás.

Puertas adentro aparecen el nuevo volante M revestido en alcántara con levas, el BMW Curved Display que integra tablero digital de 12,3 pulgadas y pantalla central de 14,9 pulgadas, además de las butacas deportivas M con estructura en fibra de carbono para reducir el peso total del vehículo.

Las butacas cuentan con estructura en fibra de carbono Enes Kucevic Photography

La BMW M3 Competition Touring M xDrive ya se comercializa en la red oficial de concesionarios de la marca en la Argentina a un precio de US$181.900, con garantía de tres años o 200.000 kilómetros.

Con este lanzamiento, la oferta BMW M en la Argentina queda conformada de la siguiente manera: