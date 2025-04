Del VIP al avión: los beneficios premium que las automotrices ofrecen más allá de sus autos

A lo largo de su existencia, las automotrices han desarrollado diferentes acciones para lograr la ‘fidelidad’ de sus clientes. Principalmente han estado enfocadas en el diseño, motorización, tecnología y avances en sus modelos.

Sin embargo, hoy apuntan a acompañarlos desde otro lugar y ofrecer complementos a la adquisición de un vehículo. Se trata de beneficios pensados de manera personalizada para la experiencia de cada miembro de la comunidad.

Ignacio Limpenny, director Comercial de Toyota Argentina comentó, por ejemplo, que Club Toyota es la membresía gratuita de beneficios exclusivos para todos los usuarios de Toyota. La plataforma se lanzó en 2021 y surgió con la idea de abrir las puertas de la compañía a los clientes de todo el país. “Queríamos que se sintieran parte de la familia Toyota y fuimos pioneros en desarrollar un programa de fidelización de clientes como este en el sector automotriz. Ofrece experiencias únicas y un servicio personalizado, acercamos a los clientes a la marca y a nuestra red de 43 concesionarios”, comentó.

Toyota lanzó Club Toyota 2021

En tanto, Agustín Kovarsky, director de Marketing de Renault Argentina expresó que el programa My Renault fue diseñado como una propuesta de fidelización totalmente enfocada en la experiencia del cliente con el vehículo y la marca. “Cuando decidimos relanzarlo en 2022, nos propusimos que fuera una plataforma de beneficios capaz de acompañar a los clientes durante todo el ciclo de vida de su vehículo, desde la compra hasta la recompra”, señaló.

“En ese sentido, entendimos que debía ser una plataforma dinámica, digital y siempre accesible, para que nuestros clientes pudieran aprovechar las ventajas en todo momento. Buscamos, de este modo, fortalecer el vínculo con nuestros usuarios, brindándoles una experiencia más completa y satisfactoria. El objetivo es premiar la fidelidad de nuestros usuarios y enriquecer su experiencia con la marca, ofreciéndoles ventajas significativas a lo largo de todo el ciclo de vida de su vehículo”, agregó.

En tanto, Sebastián Giménez, director de Marketing de Stellantis Argentina, comentó que las marcas del Grupo “cuentan con clubs de afinidad diseñados para fortalecer la relación con los clientes, hacerlos vivir experiencias únicas y potenciar su lealtad". Divididos por marca, tienen acceso los dueños de vehículos de cada una de ellas y figuran: Peugeot Lions, Citroën Club, Only You Club Privilège de DS y The Scorpionship Club de Abarth.

Señaló que, “el objetivo es justamente que puedan vivir la experiencia de un ecosistema 360 al elegir un modelo de algunas de las marcas de Stellantis. Hoy el foco no debe estar solo en la venta y la posventa sino en la experiencia completa que se ofrece para cada cliente, contemplando sus gustos, sus necesidades, sus hobbies, sus intereses”.

Cómo ser miembro de cada club

Los clientes que pueden acceder a estos beneficios varían según cada marca, pero aplica a cualquiera que:

Sea propietario de un vehículo 0km de la marca.

Tenga adjudicado uno por Plan de ahorro.

Sea propietario de un modelo usado.

Sea propietario de un modelo clásico.

El alta al club se concreta completando la inscripción en la web correspondiente con los datos solicitados y los beneficios varían según lo que ofrezca cada marca.

En cuanto al Peugeot Lions, el programa ofrece la oportunidad de vivir experiencias gastronómicas, culturales y tecnológicas, entre otras. Hay muchos beneficios asociados al auto como por fuera del mismo.

El Citroën Club es una plataforma exclusiva que permite a sus clientes formar parte de la comunidad y acceder a una experiencia diferencial. Para Abarth, existe una propuesta exclusiva para los amantes de la deportividad y la velocidad: The Scorpionship Club.

Acerca del programa Only You Club Privilege de DS Automobiles se ha pensado a medida y “ofrece experiencias exclusivas a cada uno de sus clientes que van más allá de lo convencional”.

DS ofrece un traslado VIP al avión en los aeropuertos

En este tiempo la adhesión de los clientes a estas propuestas ha sido destacada. Así, el programa de beneficios de Renault tiene más de 190.000 clientes. “Los ahorristas del Plan Rombo pueden adherirse al programa desde el momento en que se suscriben a su plan, lo que nos convierte en la primera marca de planes de ahorro en ofrecer una propuesta de fidelización de estas características. Actualmente, más de 30.000 clientes de planes de ahorro son parte activa del programa”, aportó Kovarsky.

Asimismo, el Club Toyota tiene más de 158.000 socios activos que disfrutan de acceso a descuentos en gastronomía, tecnología, hoteles y de Kinto Share, la plataforma de alquileres de autos. Además, se les ofrece atención personalizada en los concesionarios, acceso a eventos exclusivos, travesías 4x4 y Track Days, la posibilidad de acumular puntos para obtener productos oficiales, visitar la planta de la marca en Zárate, conocer a los pilotos de GAZOO Racing y acceso preferencial al Movistar Arena, entre otros.

Club Toyota tiene más de 158.000 socios activos

Acerca de los beneficios, desde Citroën y Peugeot están relacionados con descuentos en servicios, accesorios y repuestos de la tienda online o invitaciones a experiencias exclusivas que realizan las marcas durante el año sin costo alguno. Citroën sorteó para el Lollapalooza 2025 entradas y merchandising oficial previa inscripción en Citroenclub y Peugeot creará experiencias orientadas a la tecnología y la Inteligencia Artificial.

En DS, “uno de los beneficios más destacados de Only You Club Privilege es el servicio exclusivo de traslado ‘Del VIP al Avión’. En este programa los clientes DS tienen acceso al servicio del VIPCLUB de Aeroparque junto con tres acompañantes y de ahí el servicio de traslado hacia la puerta del avión, a bordo de un DS. Además, se ofrecen las experiencias Club Privilege. Son invitaciones exclusivas a los clientes de cada concesionario donde se los invita a vivir momentos únicos que el concesionario sabe que son de su interés, como, por ejemplo, noches de tango, masterclass de gastronomía francesa, degustación de coktelería francesa, de perfumes personalizados o de chocolatería. Todo siempre comandado por algún experto de cultura francesa convocado por el DS Store. Se realizan entre 10 y 15 de estas experiencias en el año”, explicó Giménez.

Respecto de los miembros del The Scorpionship Club de Abarth, pueden acceder a descuentos en accesorios y repuestos, una boutique exclusiva y la posibilidad de participar en el ‘Racer’s Academy’, el programa de conducción deportiva de Abarth en el Autódromo de Buenos Aires, con instructores especializados y sin costo alguno.

En tanto, KIA propone beneficios a sus clientes anualmente en la temporada de verano en la Costa Argentina como en Mendoza y en Punta del Este, Uruguay y para la temporada de invierno, “los clientes KIA que pasen por la ciudad que se encuentre la marca, obtendrán descuentos en el centro de esquí, Winter Kia Kit e invitación al After de clientes. Además, en alianza con Puma Energy, cada cliente accede a dos beneficios: duplicación de Puntos Pris durante todo el año y la posibilidad de ganarse un tanque de nafta gratis por mes participando de las campañas de KIA", explicaron desde la marca.

“Para los fanáticos del club SIC, los dueños de un auto de la marca serán invitados a las clínicas exclusivas de rugby junto con jugadores titulares del club y Pumas 7s”, completaron.

Objetivo cumplido

Ser asertivos en las propuestas para conquistar y fidelizar a los clientes genera buenos resultados, como indica el director Comercial de Toyota Argentina en cada experiencia se evalúa la satisfacción de los socios y toman sus opiniones con una encuesta.

“Nuestro indicador del nivel de gratificación siempre supera los 4,5 sobre 5 puntos totales. Sin dudas uno de los factores que más nos sorprende y nos complace es conocer que hay socios que viajan muchos kilómetros con sus vehículos para participar de una actividad (del Chaco a Buenos Aires o desde Formosa a Bariloche). También, recibimos toda clase de mensajes de agradecimiento y del impacto que los beneficios tienen en el sentido de pertenencia a la marca”, señaló.

En cuanto a Renault, “el cliente siempre está en el centro de todo lo que hacemos. Desde el relanzamiento de My Renault Beneficios hemos visto una excelente aceptación por parte de nuestros usuarios, lo que nos motiva a seguir innovando. Este programa no solo nos permite estar cerca de nuestros clientes, sino que también nos brinda la oportunidad de escucharlos y seguir mejorando constantemente la propuesta. Sabemos que My Renault Beneficios está en una evolución continua y nuestra meta es que cada día ofrezca nuevas experiencias que estén alineadas con los valores y la calidad que Renault representa”, dijo el director de Marketing de Renault Argentina.

Escuchar al cliente es fundamental para mejorar porque, como explican los expertos, cada socio es único y su opinión permite el crecimiento de estos programas.

Además de descuentos, algunas terminales ofrecen shows culturales

“Propuestas únicas que impactan al cliente como “el servicio ‘Del VIP al Avión’ que nunca antes ninguna otra automotriz lo implementó, y es un servicio super destacado y premium, lo han valorado mucho los clientes. Tenemos muchísimo feedback sobre las experiencias, en el caso de DS nunca dejan de sorprender las experiencias boutique; en Abarth refuerza la pasión por la deportividad y el feedback siempre fue extremadamente positivo. En el resto de las marcas, las experiencias van de la mano con los territorios donde se ubica”, complementó Giménez.

En cuanto a Renault, a partir del feedback con sus clientes se amplió la oferta de My Renault incorporando beneficios exclusivos en entretenimiento, gastronomía y turismo, con ofertas especiales para quienes adhieran al programa. Ampliaron los descuentos en mantenimiento y servicio de vehículos. Y, mediante Renault Care Service, la red de servicios renueva cada mes los beneficios exclusivos, por ejemplo, ofreciendo descuentos en servicios como cambios de aceite y pastillas de freno, entre otros.

El desarrollo de estos espacios y acciones permite crecer positivamente. “Desde My Renault, buscamos fortalecer aún más el contacto con nuestros clientes, convirtiéndonos en un punto clave en la relación con la marca y acompañándolos en cada momento de su experiencia con Renault. Continuaremos impulsando el programa con nuevas propuestas y trabajando para aumentar la adhesión de más clientes”, afirmó Kovarsky.

Finalmente, se cumple el objetivo. “Club Toyota nos ha permitido fortalecer el vínculo con nuestros clientes y llegar a quienes antes no habíamos alcanzado. Más que un programa, es una comunidad que refuerza el sentido de pertenencia a la familia Toyota. Nuestro mayor logro ha sido construir un espacio sólido y activo donde los miembros comparten su pasión por la marca y disfrutan de experiencias únicas”, concluyó Ignacio Limpenny.