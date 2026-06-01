Mientras la mayoría de las automotrices baja o no aumenta los precios, una china decidió subirlos

La automotriz china BYD (Build Your Dreams), especializada en vehículos electrificados (tanto híbridos como 100% eléctricos) desembarcó oficialmente en la Argentina en octubre del año pasado. Desde entonces, la marca experimentó un rápido crecimiento y logró ubicarse entre las diez automotrices con más patentamientos del mercado local, alcanzando el noveno puesto en abril.

A diferencia de la mayoría de las automotrices que operan en el país, BYD publica sus listas de precios en dólares. En un contexto de creciente competencia dentro de la industria automotriz, impulsada por la apertura de las importaciones y por un mercado que muestra una leve desaceleración en el ritmo de ventas respecto de 2025, muchas marcas optan por mantener sus valores o incluso aplicar bonificaciones para ganar participación.

Sin embargo, BYD tomó un camino diferente y decidió actualizar sus precios para junio con incrementos que llegan hasta el 6,2% en dólares, según el modelo y la versión. El ajuste más importante correspondió al Atto 2 DM-i, mientras que la Shark 6 DM-O fue el único vehículo de la gama que mantuvo su precio sin cambios.

Lista de precios de BYD para junio

Dolphin Mini

La gama Dolphin Mini registrará aumentos de US$1000 en ambas versiones. El Dolphin GL pasa de US$22.990 en mayo a US$23.990 en junio, lo que representa una suba del 4,3%. Por su parte, el Dolphin GS aumenta de US$23.990 a US$24.990, equivalente a un incremento del 4,1%.

BYD Dolphin Mini

Yuan Pro

El SUV eléctrico compacto también ajustará sus precios en US$1000 para ambas variantes. El Yuan Pro GL pasa de US$29.990 a US$30.990, con una suba del 3,3%, mientras que el Yuan Pro GS escala de US$30.990 a US$31.990, lo que implica un incremento del 3,2%.

BYD Yuan Pro

Atto 2 DM-i

El mayor ajuste de precios de la lista corresponde al Atto 2 DM-i, un SUV también compacto pero híbrido enchufable. Este modelo pasará de US$31.990 en mayo a US$33.990 en junio, una diferencia de US$2000 que se traduce en un aumento del 6,2%.

BYD Atto 2 DM-i

Song Pro DM-i

En el caso del Song Pro DM-i, un SUV del segmento mediano (C-SUV), las dos versiones tendrán una suba de US$500. La variante GL pasa de US$34.990 a US$ 35.490, con un incremento del 1,4%, mientras que la GS aumenta de US$36.990 a US$37.490, equivalente al 1,3%.

BYD Song Pro DM-i

Shark 6 DM-O

Por su parte, la pickup híbrida enchufable Shark 6 DM-O [el último lanzamiento de la marca] mantuvo su precio sin cambios entre mayo y junio. Continúa con un valor de US$59.990, por lo que no registrará variaciones durante el período analizado.