Las PASO dejaron mucha tela para cortar. Tras una elección llena de sorpresas y con varios puntos de partida de cara a octubre, lo que se vivió en el país el lunes siguiente fue una dura reacción económica que derivó en una devaluación del 22%. Naturalmente, los efectos de una decisión de este calibre se ven en la calle y los servicios de todo tipo ya se vieron afectados.

Los aumentos son moneda corriente en la actualidad y la incertidumbre se apoderó de algunos sectores. En la industria automotriz, por ejemplo, hay decisiones disímiles en torno a la suba de precios de los autos y mientras algunas automotrices confirmaron nuevos valores, otras explicaron que no habrán modificaciones hasta septiembre. Pero así como se ven afectados los potenciales compradores de un nuevo vehículo, quienes ya tienen movilidad propia deberán enfrentar duros aumentos y un mantenimiento más alto mensual para conservarlo.

El Fiat Cronos es el modelo más vendido en lo que va del año, motivo por el cual será tomado de referencia para analizar las distintas variables que deben pagar los dueños de rodados similares. Su tanque de combustible cumple con la medida estándar de autos de estas características, pudiendo variar unos pocos litros según sea el caso; y los seguros, cuya cotización cambia según una larga lista de variables, refleja un costo referencial para el parque automotor de la Argentina.

Nafta

Lo primero que se evidenció fue un aumento en el precio en surtidor de combustibles. Tanto Shell como Axion y Puma Energy aplicaron el primer lunes post elecciones una suba del 12,5%. En lo que refiere a YPF, todavía no comunicaron una variación en sus valores pero se estima que sucederá en los próximos días. Estos aumentos, por entonces, indican una suba promedio del 63% en lo que va del año, alineados con la inflaciónacumulada a julio (60,2%, según el Indec). Entonces, tomando de referencia a las estaciones de servicio que distribuyen para la petrolera Raízen, la nafta súper ronda los $250 el litro y la premium, $345; aproximadamente US$0,71 y US$0,98 respectivamente.

Teniendo que llenar un tanque de 48 litros de capacidad, se trataría de $12.000 si se elige la súper o $16.560 si es la premium. A partir de esos valores, habría que calcular cuánto se usa el vehículo, el gasto según el motor y cuántas veces en el mes es necesario hacer una carga parcial o completa para poder utilizarlo, cosa que subiría un poco más el monto a tener en cuenta para este aspecto. El gasoil, por su parte, se comercializa a $281 el litro de súper y $352 el de premium.

Cochera y seguro

La seguridad de un auto es uno de los puntos más importantes y, como el resto de las cosas, también sufrió variaciones de precios. Guardar un vehículo en un garage privado ronda los $18.000 si se toma en cuenta el monto por una cochera móvil (es decir, sin lugar fijo y teniendo que dejar las llaves en el lugar) que le dio a LA NACION un establecimiento privado en un barrio de la Ciudad de Buenos Aires.

A eso hay que sumarle el costo del seguro. El cotizador de la aseguradora Zurich se puede consultar de manera online para tener un estimativo en cualquier momento. Utilizado por este medio para cotizar el modelo antes mencionado, arrojó un costo mensual de $37.605 si se solicita una cobertura para terceros completa (la mínima y obligatoria para circular) o de $42.697 si es contra todo riesgo, con franquicia al 1%.

Los neumáticos, entre aumentos e incertidumbre

El conflicto en torno a los neumáticos no es algo nuevo. Ya desde 2022 que se habla de faltante, subas de precios, conflictos gremiales e incluso cruces de fronteras para conseguir precios más accesibles en países vecinos, como se vio a comienzos de este año en Uruguay. Hoy, con esta devaluación reciente, lo que pueda ocurrir en torno a stock es una incógnita. Lo cierto, es que la incertidumbre se apoderó de las distribuidoras y en ese sentido, Neumen, distribuidor principal de Pirelli en la Argentina, decidió el lunes aumentar un 20%.

No obstante, el incremento no bajó del fabricante. En diálogo con LA NACION, Roberto Méndez, fundador y CEO de Neumen Performance Center, puntualizó en el desconcierto que se vive en estas horas, explicó no haber recibido comunicación oficial de Pirelli y estimó una nueva suba de otro 20% de cara al fin de esta semana o comienzos de la próxima. Consultados por este medio, desde Pirelli decidieron no emitir comentarios. Al momento de publicación de este artículo, tampoco hubo respuesta de Fate ni Bridgeston. En lo que refiere a valores, un centro de venta de neumáticos que fue consultado en las últimas horas cotizó a $142.000 cada neumático rodado 15 y a $257.000 cada rodado 17. El distribuidor, por su parte, ofreció un 40% de descuento a ese número pagando en efectivo.

Fuentes cercanas a la industria del neumático, por otro lado, le comentaron a este medio que se “analizó el impacto de las medidas en los precios y costos para reducir al mínimo el impacto en el consumidor”. Además, señalaron que “se está revisando también el acuerdo paritario para intentar llegar a una mejor propuesta”.

Con todo esto en mano, es posible responder la pregunta inicial: ¿Cuánto cuesta mantener un auto ante la devaluación aplicada? Optando por las alternativas más baratas enunciadas anteriormente, el monto mínimo parte de los $67.600 mensuales si no se contempla ningún cambio de neumáticos, con un solo tanque de nafta y sin incluir tampoco otros gastos eventuales como estacionamiento o peajes.

Con el pago de la patente (3,5 por ciento del valor del auto), a ese monto hay que sumarle unos $25.000 mensuales, con lo que el gasto final asciende a $92.600.

