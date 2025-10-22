Diseño, tecnología y seguridad: todo sobre Captiva PHEV, el nuevo SUV híbrido de Chevrolet

Desde hace algún tiempo los vehículos híbridos dejaron de ser una rareza en la Argentina para ser una verdadera opción al alcance de cada vez más personas. Ya sea por prestaciones, consumo, sustentabilidad o simplemente por el gusto de ir a la par de las novedades, ya es muy frecuente saber de alguien que maneja un auto con dos motores o “a batería”. La nueva Chevrolet Captiva PHEV -que ya se consigue en preventa- llega para ofrecer una opción diferencial al segmento de los SUV híbridos, con la tecnología e innovación como principales impulsores.

El centenario de la marca en la Argentina coincide con la llegada de la Captiva PHEV (Plug-in Hybrid o Híbrida enchufable), el primer SUV híbrido de Chevrolet en ser comercializado en Latinoamérica. Con una autonomía combinada superior a los 1000 kilómetros, la nueva Captiva PHEV se posiciona como una de las opciones más innovadoras y sustentables del mercado.

Gracias a la combinación de sus motores a combustión y eléctrico, posee una autonomía de más de 1000 km. Jeff Ludes

“El retorno de Captiva a nuestro mercado, ahora en una versión “híbrida enchufable”, marca un hito en nuestra estrategia de electrificación en la región. Argentina será el primer mercado de Latinoamérica en recibir este modelo, marcando nuestro compromiso hacia el uso de vehículos de nuevas energías (NEVs) que apuntalan nuestra visión de una movilidad sustentable triple cero. Nuestra red de posventa está lista para acompañar esta transformación y cuidar la inversión de nuestros clientes que buscan innovación y seguridad en movilidad”, destacó Andrés Carfagna, Director Comercial de GM Argentina, Paraguay y Uruguay.

La Captiva PHEV 2026 se suma al Spark EUV, presentado en los últimos meses, y que habitan en conjunto los Store in Store de los concesionarios Chevrolet: espacios de exhibición y venta exclusivos para estos modelos de vanguardia. Cada Chevrolet Store in Store es un showroom que se destaca del resto de los salones de los concesionarios, y que ofrecen un servicio de atención diferencial, además de contar con un cargador domiciliario para demostrar cómo se realiza la carga hogareña de un vehículo eléctrico o híbrido.

La tecnología prioriza la usabilidad: pantalla de 15.6'', asistencias a la conducción, conectividad y materiales premium que hacen del manejo una experiencia distinta.

Diseño innovador

A primera vista se percibe que la Captiva PHEV es un vehículo distinto, con un diseño moderno y sofisticado que conserva la silueta fundamental de su línea, pero con un toque que la hace diferente y atractiva. En el frente se destaca su parrilla en tono negro High Gloss, con paragolpes color carrocería y los faros delanteros LED tipo proyector. Sus laterales conservan la fluidez, que se apoya en sus llantas de aleación de 18” que, junto con las barras con terminaciones negras del techo, refuerzan su carácter urbano y elegante. La parte trasera está enmarcada por sus luces traseras full Led, minimalistas pero presentes, que fusionan el sello de su firma lumínica con el gran portón posterior con apertura y cierres eléctricos.

En el interior, el confort se eleva con asientos de eco-cuero, volante deportivo multifunción, un gran techo solar panorámico, aire acondicionado digital, y un amplio espacio posible gracias a los 2.8 metros de su distancia entre ejes, proporcionando una sensación de libertad para sus 5 pasajeros. El baúl ofrece una capacidad de 532 litros, ideal para viajes y uso familiar. También se destaca su diseño interior moderno, tecnológico y con materiales y terminaciones de calidad premium.

Un diseño moderno y sofisticado que conserva la silueta fundamental de su línea, pero con un toque que la hace diferente y atractiva. Jeff Ludes

Tecnología por dentro y por fuera

El sistema híbrido enchufable de la nueva Chevrolet Captiva PHEV combina un motor naftero de 1.5 L y un sistema eléctrico a batería de 20.5 kWh, que en conjunto entregan una potencia máxima combinada de 204 CV y un par (torque) máximo combinado de 310 Nm, para ofrecer una autonomía mayor a 1.000 kilómetros, lo que resulta ideal para trayectos largos en carretera y a la vez de contar con movilidad puramente eléctrica en la ciudad.

El motor eléctrico se alimenta de una batería de fosfato de hierro y litio, que además de ser cargada por el motor térmico, puede recibir energía de fuentes externas a través de un cargador rápido de corriente continua tipo CCS2 o conectado a corriente alterna (red domiciliaria) con una potencia de hasta 6,6 kW. Este conjunto motriz se asocia a una transmisión automática DHT (Dedicated Hybrid Transmission), empujada desde su tracción delantera.

El sistema multimedia está acompañado por una enorme pantalla táctil LCD de 15,6”, con integración para Android Auto y Apple CarPlay. El panel de instrumentos digital de 8,8”, el sistema de audio con 6 parlantes, y los 4 puertos USB (Tipo A y C) aseguran una experiencia conectada para todos los ocupantes.

Puede recibir energía de fuentes externas a través de un cargador rápido de corriente continua o conectado a corriente alterna con una potencia de hasta 6,6 kW.

Seguridad y ayudas a la conducción

La nueva Captiva PHEV incluye de serie 6 airbags, frenos ABS con distribución electrónica (EBD) y control de estabilidad (ESC); y numerosas asistencias a la conducción: cámara 360°, asistente de salida en pendiente (HHC), luces altas automáticas entre otros, control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia (AEB) y alerta de colisión frontal (FCW), entre otras.

Como ya fue dicho, en un segmento que cada vez ofrece más opciones -y que por ello resulta cada vez más competitivo- la nueva Chevrolet Captiva PHEV destaca por una estética diferenciada, que permitirá a su conductor no sólo acaparar las miradas, sino también hacerlo con la certeza de que sus motores, sus prestaciones y su tecnología harán del manejo toda una experiencia diferente.

